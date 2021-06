Les dernières arrestations d’activistes et de militants politiques continuent de susciter les réactions. Si les lectures diffèrent, la dénonciation de ces interpellations demeure le point commun des intervenants.

Pour l’avocat et militant des droits de l’homme Me Mokrane Ait Larbi, ces interpellations sans précédent n’ont pour but que de détourner l’attention sur la crise politique et économique que traverse le pays.

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’avocat a d’emblée indiqué que les autorités ont procédé à l’arrestation, dimanche dernier, de Hammou Boumediene, Nordine Ait Hamouda, Bouaziz Ait Chebib, Hocine Azem et Boussad Bacha ».

Selon lui, l’ensemble de ces personnes ont été arrêté « pour l’opinion et aucun d’entre eux n’a commis les faits qui leur sont reprochés », avant d’ajouter que ces arrestations « n’ont pas de précédent en Algérie, même à l’époque du parti unique ».

« Le but derrière ces arrestations n’est autre que de détourner l’attention de la crise politique et économique que traverse le pays », a-t-il également écrit avançant donc la thèse de la diversion.

« Les autorités sont appelées à ordonner la libération des détenus »

« Ceux qui ont décidé d’emprisonner ces militants en raison de leur opinion et de leur conviction ne veulent que détourner l’attention de ce que les Algériens et les Algériennes attendent de la démocratie, de la liberté d’opinion et des droits humains à l’instar des autres peuples du monde », a constaté Me Mokrane Ait Larbi.

Ainsi, le militant des droits de l’homme ajoute que « les autorités sont appelées à ordonner la libération de ces détenus et de tous les prisonniers politiques sans attendre afin de rediriger l’attention sur les vrais problèmes auxquels le pays est confronté ».