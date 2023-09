Arrestation d’un trafiquant de drogue près des écoles à Bejaïa

Dans une action menée par les éléments de la police du commissariat urbain premier de Barbacha, relevant du district de El-Qsar à Bejaïa, un individu de 24 ans spécialisé dans la vente et la promotion de drogues et de substances psychotropes parmi les jeunes à proximité des établissements éducatifs a été arrêté.

Selon le média arabophone Ennahar les détails de cette opération de sécurité ont été révélés suite à des informations parvenues aux services de police, indiquant la présence d’un individu déjà connu de leurs services, opérant à côté du collège de Barbacha à El-Qsar. Immédiatement, un plan bien organisé a été mis en place, permettant une descente sur les lieux et l’interpellation du suspect qui a tenté de se débarrasser d’un paquet de cigarettes qu’il détenait, en le jetant dans un sac poubelle à proximité.

Les éléments de preuve et les suites judiciaires

Suite à la récupération du paquet de cigarettes, il s’est avéré que celui-ci était rempli de morceaux de cannabis, soigneusement découpés et prêts à être vendus. De plus, un petit couteau spécialement conçu pour découper les drogues et une somme de 2 000 DZD, probablement des revenus de la vente de drogues, ont été récupérés sur lui.

Après son transfert au commissariat, il s’est avéré que l’individu était déjà sous le coup d’un mandat d’arrêt pour non-paiement de dettes. Suite à la constitution d’un dossier pénal contre lui pour possession illégale de drogues (cannabis traité) dans le but de vente, il a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes. À l’issue d’une comparution immédiate, il a été condamné à une peine de six mois de prison ferme et à une amende de 30 000 DZD. De plus, une ordonnance de dépôt a été émise à son encontre pour refus de payer la somme due dans le cadre de la condamnation précédente pour non-paiement de dettes.

La prise en main résolue des forces de l’ordre dans cette affaire souligne leur engagement constant à lutter contre le fléau des drogues, en particulier à proximité des établissements éducatifs, pour assurer la sécurité et le bien-être de la jeunesse algérienne.