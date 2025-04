Arrestation d’un sexagénaire pour trafic de psychotropes à Annaba

Les services de la sûreté urbaine 4 d’Annaba ont procédé cette semaine au démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes, en arrêtant un individu connu des services de police.

Les forces de l’ordre ont mené l’opération suite à des informations signalant un homme s’adonnant à la vente illégale de substances psychotropes dans la région.

Elles ont aussitôt ouvert une enquête et mis en place un plan de surveillance, ce qui leur a permis d’identifier et de localiser le suspect. Il s’agit d’un homme âgé de 63 ans, au lourd passé judiciaire. Lors de son arrestation, les policiers ont saisi 950 comprimés psychotropes de différentes marques, deux flacons de liquide narcotique, deux ciseaux ainsi qu’une somme d’argent dépassant les 2,6 millions de dinars, représentant les revenus générés par la vente illicite.

Le mis en cause présenté devant la justice

Après avoir accompli les formalités judiciaires d’usage, les autorités ont présenté, ce samedi, le mis en cause devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba. Ce dernier le poursuit pour détention illégale de substances psychotropes en vue de leur commercialisation.

Cette opération s’inscrit dans la lutte constante des forces de l’ordre contre le fléau de la drogue et des substances psychoactives, qui continuent de menacer la santé publique et la sécurité des citoyens, en particulier les jeunes. Les autorités locales ont réaffirmé leur engagement à intensifier les efforts de surveillance et de répression contre toute forme de trafic de stupéfiants dans la wilaya.

Bilan hebdomadaire des opérations de l’ANP : des résultats notables à travers le territoire

Durant la période du 9 au 15 avril 2025, des unités et détachements de l’Armée Nationale Populaire ont mené plusieurs opérations à travers les différentes régions du pays, s’inscrivant dans le cadre des efforts de sécurisation du territoire et de lutte contre la criminalité organisée. Ces interventions ont permis l’interception de 43 narcotrafiquants et la saisie de 232 kilogrammes de kif traité, en provenance des frontières avec le Maroc.

Par ailleurs, les forces de l’ordre ont récupéré 152 kilogrammes de cocaïne et 1.754.170 comprimés psychotropes au cours d’opérations menées en coordination avec les services de sécurité.

Dans le sud du pays, notamment à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Salah, elles ont arrêté 773 individus pour des activités liées à l’orpaillage illégal. Les forces armées ont saisi 39 véhicules, 348 groupes électrogènes, 172 marteaux piqueurs, 15 détecteurs de métaux, ainsi que des explosifs et des outils de détonation. D’autres opérations ont également conduit à la récupération de 77.000 litres de carburants, 42 quintaux de tabacs, 12 armes à feu et divers équipements servant à l’exploitation non autorisée des ressources naturelles.

Des actions soutenues pour le contrôle des frontières et la lutte contre l’immigration clandestine

Les opérations ont également visé le contrôle des flux migratoires irréguliers. Sur les côtes nationales, les garde-côtes ont porté assistance à 38 personnes tentant de rejoindre illégalement l’Europe à bord d’embarcations artisanales. Dans l’intérieur du pays, 1086 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés.

L’ensemble de ces résultats reflète l’engagement constant des forces armées dans leurs missions de sécurisation, de surveillance des frontières et de lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale. Les efforts déployés témoignent d’une coordination efficace entre les différentes structures de l’Armée Nationale Populaire et les institutions concernées par la sécurité nationale.