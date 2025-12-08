Alger : arrestation d’un hacker impliqué dans plus de 140 000 attaques numériques

Un hacker actif depuis 2020 arrêté à Alger. Plus de 140 000 attaques liées à son réseau. Matériel saisi et enquête approfondie.

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont réussi à démanteler l’un des réseaux cybercriminels les plus actifs de ces dernières années. La brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la police judiciaire, a arrêté un individu fortement impliqué dans des opérations de piratage sophistiquées ciblant des milliers d’internautes depuis 2020.

Démantèlement d’une plateforme de phishing

Selon le communiqué des services de sécurité, l’enquête a débuté lorsque la brigade spécialisée a détecté une plateforme électronique suspecte. Cette dernière proposait des services payants de création de sites dédiés au phishing, une technique consistant à tromper les internautes via des liens frauduleux pour accéder à leurs comptes personnels.

En parallèle, les enquêteurs ont repéré plusieurs comptes diffusant des liens malveillants. Ces comptes utilisaient l’image et l’identité de personnalités connues pour attirer et piéger les victimes — une méthode devenue courante dans les escroqueries en ligne.

Enquête et arrestation du suspect

Grâce à des investigations numériques poussées, les enquêteurs ont pu identifier formellement le suspect. L’affaire a pris une autre dimension lorsque les agents ont consulté des articles publiés par des médias internationaux spécialisés en cybersécurité. Ces sources confirmaient que l’individu arrêté était actif depuis 2020 et était lié à une série impressionnante de 140 000 attaques cybernétiques.

Les éléments recueillis ont permis d’obtenir un mandat de prolongation de compétence territoriale, essentiel pour intervenir dans une wilaya de l’intérieur où se cachait le suspect.

Saisie de matériel et procédures judiciaires

L’opération s’est soldée par l’arrestation du mis en cause et la saisie d’un important lot d’outils technologiques utilisés dans ses activités illégales.

Le matériel récupéré comprend : un ordinateur portable, une unité centrale, quatre disques durs externes, ainsi que deux téléphones portables.

Selon la police, ces équipements contiennent des données importantes qui permettront d’approfondir les investigations.

Le suspect a été présenté devant la juridiction compétente afin d’engager les procédures légales. Le dossier judiciaire, qualifié de sensible, comprend plusieurs chefs d’accusation liés à la cybercriminalité, notamment la création d’outils frauduleux, l’usurpation d’identité, la diffusion de contenus malveillants et l’attaque de systèmes informatiques.

Les services de sécurité réaffirment leur engagement à poursuivre la lutte contre les réseaux cybercriminels et à protéger les internautes contre les nouvelles formes d’escroquerie en ligne.

