Arrestation du journaliste El-Kadi Ihsane

Le journaliste, directeur et fondateur du groupe médiatique en ligne « Radio M » et « Maghreb Emergent » a été arrêté, dans la nuit de ce samedi.

En effet, selon Radio M, Ihsane El Kadi, a été interpellé une nouvelle fois, aux environs de minuit et demi dans sa résidence secondaire à Zemmouri dans la wilaya de Boumerdès par 6 agents de police en civile.

D’après la même source, il avait été invité par téléphone vers 22 h à se rendre à la caserne Antar de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Cependant, le journaliste les a informés qu’il ne pouvait pas se déplacer car il se trouvait loin de la wilaya d’Alger.

Deux heures plus tard, six policiers à bord de deux véhicules se sont présentés chez lui et lui ont demandé de les suivre, ajoute le même média.

Il est également à noter que Radio M e fournit pas de précisions sur les motifs de l’interpellation de son directeur.