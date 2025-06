Arrestation arbitraire en Égypte: trois avocats algériens privés de liberté pour avoir soutenu Gaza

Une vive indignation a éclaté ce mercredi 11 juin après l’annonce de la détention de trois avocats algériens à l’aéroport du Caire, en Égypte. L’information a été révélée par l’avocate Fatiha Rouibi, qui a dénoncé une « détention arbitraire » dans une publication sur sa page Facebook.

Les avocats concernés sont Samir Mostefaoui, Mohamed Atef Briki et Abbas Abdenour. D’après Me Rouibi, les autorités égyptiennes ont confisqué leurs téléphones portables et documents d’identité sans fondement juridique, au moment de leur arrestation.

« Nous dénonçons fermement cet acte arbitraire qui constitue une violation flagrante des droits de l’homme, de la liberté de circulation et de la dignité des citoyens algériens, en particulier lorsqu’il s’agit d’avocats représentant l’Algérie dans un cadre professionnel ou de droits », a déclaré Me Rouibi.

🟢À LIRE AUSSI : Criminalisation de la solidarité : les USA sanctionnent l’association algérienne El Baraka

Face à cet incident, l’avocate a appelé les autorités algériennes, notamment le ministère des Affaires étrangères, à intervenir en urgence afin de protéger les ressortissants détenus et garantir leur sécurité et liberté.

La détention de ces avocats coïncide avec le passage de la caravane Soumoud, une initiative de solidarité lancée par des militants tunisiens et algériens pour briser le blocus israélien sur Gaza.

Lien supposé avec la caravane Soumoud vers Gaza

Selon plusieurs militants algériens des droits humains, les trois avocats arrêtés seraient en lien direct avec cette caravane, dont l’objectif est d’atteindre la frontière de Rafah pour exprimer un soutien tangible au peuple palestinien.

Leur arrestation soulève des questions sur la position des autorités égyptiennes quant à cette initiative solidaire.

Baptisée Soumoud (Résistance), la caravane a quitté la Tunisie le 9 juin, avec des centaines de participants à bord, dans le cadre de la campagne internationale « Marche mondiale vers Gaza ».

Cette même campagne est liée à la Freedom Flotilla, dont l’armée israélienne a intercepté un navire récemment dans les eaux internationales.

Une solidarité surveillée de près

Alors que les tensions régionales ne cessent de croître avec la guerre à Gaza, cette arrestation pourrait envenimer davantage les relations diplomatiques. Elle met également en lumière les restrictions imposées aux mouvements de solidarité pro-palestiniens, même lorsqu’ils sont pacifiques et humanitaires.

🟢À LIRE AUSSI : Rima Hassan s’inspire de Larbi Ben M’hidi pour briser le blocus israélien sur Gaza

Pour l’heure, les autorités algériennes comme égyptiennes n’ont toujours pas réagi officiellement. Mais la pression monte sur Alger pour exiger la libération immédiate de ses ressortissants.