Arrestation de Sidi Saïd et son fils

L’ancien secrétaire général du premier syndicat en Algérie, l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said et l’un de ses fils, ont été arrêtés, hier mercredi 11 mai 2022, à leur domicile, à Alger. Selon le quotidien francophone El Watan. Alors que son second fils a pris la fuite.

Selon Echourouk, ce jeudi 12 mai, l’ancien secrétaire de l’UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a comparu devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger, accompagné de ses deux fils, dans une affaire de corruption.

Selon les informations d’Echourouk toujours, Sidi Saïd, accompagnait ses deux fils, « Hanafi et Djamil », ont été présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed, mais la mise en examen ou non de ces derniers se fera après les avoir entendus par le Procureur de la République et le juge d’instruction de la même autorité judiciaire.