Arrestation de l’auteur de la vidéo choquante du CHU de Skikda

Les services de Sûreté de la wilaya de Skikda ont arrêté dimanche Hamza Chidouh l’auteur d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant l’état catastrophique de l’hôpital qui souffre d’un manque flagrant d’oxygène.

La diffusion de la vidéo montrant un état catastrophique marqué par une pénurie d’oxygène et les négligences flagrantes dont font l’objet les patients atteints du COVID-19, a défrayé la chronique, elle a provoqué la colère des internautes Algériens et a suscité un large élan de solidarité des citoyens envers les patients contaminés hospitalisés au CHU de Skikda.

L’auteur de la vidéo a fait l’objet d’un dossier pénal, avant sa présentation hier devant le parquet du tribunal de Skikda.

Présenté à la justice pour « publication et diffusion d’informations tendancieuses susceptibles de porter atteinte à l’ordre public par l’usage d’un réseau social », l’auteur de la vidéo Hamza Chidouh a été placé sous mandat de dépôt.

À quoi joue la DSP de Skikda

En fin de matinée vendredi dernier , la DSP de Skikda a annoncé une terrible nouvelle, dans un contexte de fortes tensions sur l’oxygène médical, et d’informations alarmantes et inquiétantes sur la pénurie de ce produit vital pour les patients covid-19.

La DSP a écrit dans son communiqué, « « Nous informons tous les citoyens de la wilaya de l’incident enregistré hier soir, qui est l’épuisement du réservoir d’oxygène de l’hôpital de référence covid-19, en dépit du fonctionnement du générateur d’oxygène. Cet incident a été accompagné malheureusement de décès de malades hospitalisés qui étaient dans un état critique, selon les rapports et les enquêtes médicales ».

Néanmoins, et quelques heures plus tard, la DSP a démenti son propre communiqué en publiant un autre dans lequel elle a accusé les réseaux sociaux d’avoir partagé des informations trompeuses, » « Les décès enregistrés étaient des malades se trouvant dans des situations très critiques depuis plusieurs jours, selon les rapports médicaux, et ne sont pas liés à l’épuisement du réservoir d’oxygène », corrige la DSP