Arrestation de 4 individus soupçonnés d’enlèvement et de détournement d’une mineure à Birtouta

La brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Birtouta a réussi à mettre la main sur quatre individus suspectés dans une affaire de kidnapping et de détournement d’une mineure, et ce, par la force, la menace et la ruse.

Selon le média arabophone Ennahar, une enquête diligentée suite à une plainte déposée par le père de la victime a été le point de départ de cette affaire sordide.

Dans sa déposition, le père a affirmé que sa fille mineure a été victime d’un enlèvement, une séquestration suivie d’une incitation à la débauche et à la corruption des mœurs. Les suspects ont également été accusés d’avoir fourni et proposé des drogues psychoactives à la jeune victime.

Après avoir exploité les informations fournies par la victime mineure, l’enquête a permis de déterminer l’identité des auteurs présumés de ces actes criminels. La suite de l’enquête a mené à l’arrestation de quatre suspects impliqués dans cette affaire.

Présentation devant la justice et poursuites judiciaires

Suite à leur arrestation, les quatre suspects ont été présentés devant le procureur compétent sous le couvert d’un dossier judiciaire concernant l’affaire de kidnapping et de détournement d’une personne par la violence, la menace et la ruse. Ils sont également poursuivis pour avoir exposé la personne enlevée à la torture, et pour avoir fourni et proposé des drogues et des substances psychoactives à une mineure.

Les suspects sont désormais entre les mains de la justice qui devra statuer sur leur cas. Si leur culpabilité est prouvée, ils seront passibles de peines sévères en vertu du code pénal algérien qui prévoit des sanctions strictes pour les crimes liés à l’enlèvement et à la corruption de mineurs, notamment quand ces actes sont associés à la fourniture et à la proposition de substances psychoactives.