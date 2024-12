Arnaques répétitives à la livraison : la société EMS alerte les adeptes de l’achat en ligne

Face à la recrudescence des fraudes signalées sur les plateformes de commerce en ligne, EMS, entreprise de courrier rapide, tire la sonnette d’alarme. Des individus malintentionnés utilisent illégalement son nom et son logo pour tromper les consommateurs. Ces pratiques incluent la diffusion d’annonces frauduleuses pour des produits fictifs, notamment des appareils électroménagers, des téléphones portables ou d’autres équipements électroniques, sur des espaces de marketing en ligne et les réseaux sociaux.

Un stratagème bien rodé

Parmi les fraudeurs identifiés, un certain Mohamed Aymen a attiré l’attention en usurpant l’identité d’EMS. Plusieurs cas de falsification de récépissés de dépôt ont été recensés, impliquant des informations mensongères sur l’expéditeur et des tampons d’authentification altérés. Ces documents frauduleux visent à rassurer les victimes et à leur soutirer de l’argent en abusant de la réputation d’EMS.

Pour protéger ses clients, EMS insiste sur l’importance de la vigilance et rappelle quelques règles essentielles :

Éviter tout paiement anticipé : EMS propose exclusivement le paiement à la livraison, éliminant ainsi les risques liés aux transactions préalables. Exiger un numéro de suivi valide : Dès confirmation d’une commande, demandez au vendeur de fournir ce numéro. Vérifier l’authenticité du suivi : Consultez le site officiel d’EMS (www.ems.dz) ou l’application EMS CHAMPION pour confirmer l’enregistrement du colis. Protéger vos informations bancaires : Ne partagez jamais les données de vos cartes bancaires, notamment celles des cartes dorées, quel que soit le prétexte invoqué. Contacter le service client pour toute vérification : En cas de doute, EMS encourage les clients à envoyer un email à contact@ems.dz ou à appeler au 023593434.

Un rappel à ne pas négliger

Ce communiqué, émis par EMS, renforce des avertissements déjà diffusés par l’entreprise. Ces fraudes représentent une menace sérieuse pour la sécurité financière des consommateurs. EMS exhorte chacun à ne pas sous-estimer cette problématique et à signaler toute activité suspecte.

EMS réaffirme son engagement à protéger ses clients et remercie ses équipes pour leur travail acharné dans la lutte contre ces pratiques frauduleuses. Par ailleurs, elle appelle à la coopération des consommateurs pour adopter une attitude proactive face aux menaces. Ensemble, vigilance et action concertée peuvent freiner ces tentatives d’arnaques en ligne.

La sécurité des clients est une priorité, et EMS reste mobilisée pour préserver leur confiance et leurs intérêts.