Arnaques en ligne en Algérie : une hausse inquiétante des cas signalés

Malgré les opérations régulières menées par les forces de sécurité qui procèdent périodiquement à l’arrestation de ces réseaux et publient les photos des mis en cause pour alerter l’opinion publique le phénomène ne montre aucun signe d’essoufflement. Bien au contraire, il se sophistique, se diversifie et s’adapte avec une agilité déconcertante à chaque nouveau contexte.

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La loi existe, encore faut-il oser porter plainte

Sur le plan juridique, les arnaques en ligne sont bel et bien punies par la législation algérienne. Maître Ibrahim Bahloul, avocat au barreau d’Alger, est formel dans sa déclaration : la loi incrimine toutes les formes de tromperie, y compris celles réalisées via des supports numériques.

Il précise cependant que la difficulté principale réside dans l’identification des auteurs et dans la collecte des preuves numériques, qui requièrent des compétences techniques spécifiques et des moyens d’investigation adaptés.

Il invite les victimes à conserver absolument toutes les preuves disponibles : captures d’écran des conversations, numéros de téléphone utilisés, références des transferts bancaires ou postaux. Et il conclut sur une mise en garde sans équivoque : le silence des victimes est le meilleur allié des escrocs.

Chaque plainte non déposée est une opportunité supplémentaire offerte à ces individus de continuer à sévir.

Ce constat est d’autant plus préoccupant que les autorités ont lancé en 2025 une campagne nationale de sensibilisation baptisée « Soyez vigilants, le fraudeur attend l’opportunité », portée par le ministère des Postes et des Télécommunications, avec des spots télévisés, des messages radio, des dépliants informatifs, la mise à jour de l’application Baridi Mob, la création d’une plateforme de signalement en ligne et l’instauration d’un numéro vert dédié, le 3000 .

Arnaques en ligne : les bons réflexes pour éviter le piège

Chaque jour, des milliers de personnes tombent dans le piège des escroqueries sur internet. Pourtant, quelques réflexes simples suffisent souvent à les éviter. Les escrocs misent sur la rapidité et la peur pour tromper leurs victimes : prendre le temps de réfléchir reste donc la meilleure protection.

Face à l’ingéniosité des fraudeurs, la vigilance reste l’arme la plus efficace. Pour ne pas gonfler les statistiques de la cybercriminalité, voici les règles d’or à adopter avant chaque transaction :

Méfiez-vous des offres « trop belles pour être vraies ». Un prix dérisoire pour un smartphone dernier cri ou une marchandise de gros est souvent l’appât principal. Comparez toujours les prix du marché.

Il faut aussi penser à vérifier l’identité et la réputation du vendeur. Sur les réseaux sociaux, un compte créé très récemment, avec peu d’amis ou des avis trop élogieux (et souvent similaires), doit vous alerter. Privilégiez les vendeurs ayant un historique vérifiable.

Protéger vos données personnelles est aussi trés important. En effet, ne communiquez jamais vos codes secrets, vos mots de passe ou vos informations bancaires par message, même si l’interlocuteur prétend travailler pour une institution officielle.

L’ampleur du phénomène en Algérie montre que la lutte contre la cybercriminalité n’est pas uniquement l’affaire des services de sécurité. Elle repose sur un changement de culture numérique. Comme le soulignent les experts, l’impunité dont jouissent certains réseaux repose sur la honte ou la résignation des victimes.

Sortir du silence en signalant chaque tentative, même avortée, est le seul moyen de cartographier ces réseaux et de tarir leur source de revenus. Dans cette jungle numérique, votre prudence est votre meilleure protection, mais votre dénonciation est l’arme qui protégera les autres.