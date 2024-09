Arnaques aux rendez-vous visa Schengen : un réseau de 15 personnes tombe à Mostaganem

Les demandeurs de visas Schengen sont souvent confrontés à l’indisponibilité des rendez-vous pour le dépôt de leurs dossiers. Face à une telle situation, de nombreux citoyens optent pour des méthodes illégales pour tenter de décrocher le fameux visa Schengen.

En faisant appel à des intermédiaires, ces demandeurs tombent souvent dans le piège des arnaques. D’ailleurs, récemment, un réseau criminel de 15 personnes, activant sur le territoire national, a été démantelé à Mostaganem.

15 personnes arrêtées pour arnaques aux rendez-vous visa Schengen

L’opération menée par la police judiciaire de Mostaganem a permis l’arrestation de 15 personnes, dont des femmes et des mineurs, résidant dans un quartier populaire de la ville. Cette bande profite de l’indisponibilité des rendez-vous visa Schengen pour faire tomber leurs victimes dans ce piège.

Cette enquête a permis, dans un premier temps, d’interpeler deux frères, membres de ce réseau, mais aussi de découvrir des preuves sur des discussions sur la disponibilité des rendez-vous visa, ainsi que des copies des cartes bancaires des victimes.

Pour ce faire, le groupe utilise des pages fictives sur les réseaux sociaux pour proposer des services rapides et simplifiés pour l’obtention de rendez-vous visa, en contrepartie d’importantes sommes d’argent. Des promesses trompeuses qui ont, malheureusement, séduit plusieurs victimes.

D’importantes sommes d’argent confisquées

Par ailleurs, pour crédibiliser leurs annonces, ces escrocs exigeaient de leurs victimes de fournir des informations personnelles et des copies de la carte Edahabia. Ils utilisaient ces données pour détourner des fonds grâce à des applications mobiles comme BaridiMob et Binance, pour dépouiller les comptes de leurs victimes.

Les perquisitions menées dans les lieux de résidence des suspects ont permis de mettre la main sur d’importantes sommes d’argent en monnaie locale et en devises étrangères. En effet, un total de 209 000 dinars et 500 euros a été saisi lors de l’opération, rapporte l’arabophone Echorouk. En plus de ce montant, douze téléphones portables et d’autres documents ont été confisqués.

Les quinze personnes, membres de ce réseau, ont été présentés devant le tribunal de Mostaganem. Ils sont poursuivis pour escroquerie, création d’un réseau criminel et utilisation illégale de données bancaires.

