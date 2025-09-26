France : quand obtenir un titre de séjour vire à l’escroquerie

Dans un contexte de durcissement des politiques migratoires en France, de plus en plus de sociétés commerciales proposent des services payants d’accompagnement administratif. Leurs publicités, très visibles dans les espaces publics comme le métro parisien, promettent une régularisation accélérée à des étrangers en situation irrégulière. Une offre séduisante pour une population particulièrement vulnérable, mais qui cache souvent des pratiques abusives.

Dans un reportage de RFI, Mary, 43 ans, ressortissante mauritanienne installée dans les Yvelines avec ses cinq enfants, raconte sa mésaventure. Séduite par les promesses d’une société privée se présentant comme experte en immigration, elle a versé 1 740 euros et remis l’ensemble de ses documents après un premier rendez-vous gratuit. Mais plusieurs mois plus tard, ses espoirs se sont effondrés : en guise de résultat, elle n’a obtenu qu’un simple accusé de réception de la préfecture, sans aucune avancée dans sa demande de régularisation.

Des sociétés aux méthodes contestées

Ces entreprises justifient leurs tarifs par l’intervention d’avocats auprès des préfectures. Pourtant, comme le rappellent les autorités, les démarches administratives pour les titres de séjour sont gratuites et ne connaissent aucun traitement accéléré. Les dossiers sont traités strictement dans leur ordre d’arrivée. Les services proposés par ces sociétés relèvent donc davantage de la promesse illusoire que d’un réel accompagnement.

Le délégué syndical CFDT des Yvelines, Jacques Mercier, dénonce des « arnaques » qui profitent de la complexité des démarches et de la dématérialisation croissante. Les délais de traitement pouvant atteindre deux ans, les étrangers se retrouvent souvent sans nouvelles, ce qui alimente leur vulnérabilité et les pousse à se tourner vers ces services payants.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) confirme une hausse des signalements liés à ces pratiques. Elle rappelle que seul l’État est compétent pour instruire les demandes de régularisation et qu’aucune société privée ne peut influencer les délais.

Face à cette situation, syndicats et associations multiplient les mises en garde. Plusieurs structures locales, souvent appuyées par des bénévoles, proposent un accompagnement gratuit et fiable. Elles aident à la constitution des dossiers, jouent un rôle de médiation et informent les étrangers sur leurs droits.

Les alternatives sécurisées

La préfecture des Yvelines insiste : toutes les démarches liées à l’immigration sont gratuites. Les étrangers peuvent déposer directement leurs demandes ou se tourner vers des associations spécialisées. Ces réseaux solidaires apparaissent aujourd’hui comme la seule alternative sûre pour éviter les pièges financiers qui se multiplient.

Au moment où l’incertitude grandit pour de nombreuses familles migrantes, le cas de Mary illustre les dangers d’un marché parallèle de l’immigration, qui prospère sur la détresse humaine. Les autorités encouragent plus que jamais la prudence et rappellent que les droits des étrangers doivent passer par des canaux officiels et légitimes.