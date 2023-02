Arnaques à l’immigration : deux personnes arrêtées à Oran

Ils rêvent de quitter leur Algérie natale pour couler de meilleurs jours à l’étranger, de nombreux Algériens font recours à des agences spécialisées dans l’immigration. Le problème ? certains parmi ces derniers excellent dans les escroqueries et les fraudes.

En effet, nombreux sont les témoignages des personnes qui ont été victime d’arnaques de la part des sociétés fictives prétendant pouvoir faciliter les démarches de l’immigration vers l’étranger. Récemment, plusieurs opérations menées par la police nationale ont fait tomber des réseaux. Ces derniers activaient dans la vente de faux rendez-vous visas.

Dans ce même sillage, les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à démanteler un réseau, au niveau de la wilaya d’Oran, qui promet des postes d’emploi au Canada en contrepartie de sommes d’argent exorbitante, raconte l’arabophone Ennahar.

Arnaques à l’immigration : la gendarmerie fait tomber un réseau à Oran

En effet, selon la même source, l’opération de démantèlement de ce réseau a été entamée après avoir écouté les témoignages de 33 personnes. Ces derniers sont tombés dans le piège de ce réseau qui leur fait croire qu’ils sont capables de fournir des facilitations pour décrocher des postes de travail au Canada. Et ce, moyennant des sommes allant de cinq millions jusqu’à un milliard de centimes.

Par ailleurs, cette opération, menée par des services spécialisés de la gendarmerie nationale, a permis l’arrestation d’un homme et d’une femme, âgés entre 32 et 50 ans. Ces derniers sont issus de la wilaya d’Oran et de Constantine, déjà connus par les services judiciaires.

L’opération de démantèlement de ce réseau a également permis de mettre la main sur 9 dossiers administratifs appartenant aux candidats, 2 véhicules, 7 cachets, 3 téléphones portables, mais aussi plusieurs passeports.

Un réseau exerçant dans la vente de faux rendez-vous visas démantelé à Bejaia

Il y a quelques jours, les éléments de la police ont fait tomber un autre réseau spécialisé dans la vente de faux rendez-vous visas vers la France et l’Espagne. Ce réseau, qui vise les jeunes étudiants, a été dirigé par une femme âgée de 44 ans.

Cette dernière fait croire, à ses clients, qu’elle entretien des relations avec les ambassades des deux pays, lui permettant de décrocher plus facilement le visa. Et ce en contrepartie d’une somme allant de 100 à 2000 euros. Un autre genre d’arnaques, dont les victimes sont nos jeunes Algériens qui tentent par tous les moyens de quitter le pays pour s’installer à l’étranger.

