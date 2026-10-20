Alger : une arnaque aux visas du hajj et de la omra à plus de 11 milliards

Une affaire d’escroquerie présumée aux visas religieux vient d’éclater à Alger. La brigade de lutte contre la grande criminalité de la 3e sûreté urbaine de la police judiciaire d’El Biar a interpellé deux propriétaires d’une agence de voyage, soupçonnés d’avoir dépouillé des dizaines de citoyens sous couvert de démarches pour le hajj et la omra.

Tout est parti de plusieurs plaintes déposées par des citoyens qui s’estimaient victimes d’escroquerie. Ces derniers affirmaient avoir versé d’importantes sommes d’argent aux deux responsables de l’agence, en échange d’une promesse d’obtention de visas de complaisance pour les lieux saints de l’islam.

Face à la multiplication des signalements, les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont ouvert une enquête. Les policiers ont alors engagé des investigations de terrain, en coordination avec le parquet territorialement compétent.

À LIRE AUSSI : 17 milliards de centimes envolés, l’escroc aux fausses importations de voitures tombe

Un montant d’escroquerie dépassant 11 milliards de centimes

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le préjudice financier est particulièrement lourd. Le montant total des sommes versées par les victimes aux deux suspects atteindrait 11 milliards 365 millions de centimes.

Au total, 64 personnes ont été identifiées comme victimes présumées de ce système. Ce chiffre, communiqué par les services de sécurité, illustre l’ampleur que l’arnaque aurait prise avant d’être découverte.

Grâce aux investigations menées sur le terrain, les enquêteurs ont réussi à établir l’identité des deux mis en cause ainsi que leur lieu de résidence. Les policiers ont ensuite procédé à leur interpellation.

Les deux suspects ont par la suite été transférés vers les services de police pour les besoins de la suite de l’enquête. Cette étape a permis de recueillir des éléments supplémentaires avant la clôture du dossier judiciaire.

Les deux mis en cause déférés devant le procureur

Une fois l’enquête bouclée, les deux propriétaires de l’agence de voyage ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Ils le sont dans le cadre d’un dossier de procédure pénale lié à cette affaire d’escroquerie présumée.

À ce stade, l’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités exactes dans ce dossier. Les autorités algériennes n’ont pas communiqué d’éléments supplémentaires sur l’identité des deux suspects ni sur le nom de l’agence concernée.

Une vigilance recommandée autour des agences de voyage

Ce type d’affaire rappelle les risques liés aux promesses de visas de complaisance pour le hajj et la omra. Les services de sécurité invitent généralement les citoyens à vérifier l’agrément des agences avant tout versement d’argent.

Cette arrestation intervient alors que la demande pour les pèlerinages reste forte chaque année en Algérie. Plusieurs dossiers similaires ont par ailleurs déjà été traités par la justice algérienne ces dernières années.

A LIRE AUSSI : Fausse employée d’une institution publique, elle escroque 8 personnes et soutire 800 millions