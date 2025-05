Arnaque sur les réseaux sociaux : un réseau fait 1500 victimes à travers le pays

Dans une opération d’envergure menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de la wilaya de Sétif, un réseau criminel national a été démantelé après avoir orchestré une vaste escroquerie via les réseaux sociaux. Cette fraude, qui a duré plusieurs mois, a permis à ses membres d’escroquer plus de 1500 victimes à travers le pays, pour un butin total estimé à plus de 33 milliards de centimes. L’enquête a débuté après que plusieurs citoyens se soient plaints de faux sites de vente en ligne proposant des voitures, des motos et des téléphones à des prix attractifs, souvent en paiement échelonné. Ces pages, qui semblaient légitimes, étaient en réalité des leurres créés par des escrocs spécialisés.

Une arnaque bien rodée et des moyens sophistiqués

Les investigations ont révélé que les membres du réseau criminel avaient mis en place une organisation parfaitement structurée. Ils ont créé plus de 100 pages électroniques factices pour attirer les victimes, avec des offres alléchantes et des conditions de paiement avantageuses. Les escrocs ont utilisé plus de 960 cartes SIM enregistrées sous de fausses identités pour lier les comptes des victimes à leurs propres comptes bancaires et postaux. De plus, ils ont envoyé des messages frauduleux aux victimes, les incitant à envoyer des photos de leurs cartes bancaires et de leurs codes secrets. Ces informations ont permis aux membres du réseau de prendre le contrôle des comptes bancaires des victimes et de transférer des sommes d’argent conséquentes. Grâce à cette méthode, le réseau a réussi à escroquer un total de plus de 33 milliards de centimes.

Après l’arrestation de 18 suspects originaires de différentes wilayas du pays, les autorités ont procédé au gel des comptes bancaires et postaux des suspects en coordination avec le procureur local, avant leur présentation devant le tribunal de Sétif. Cette opération démontre l’efficacité de la police nationale dans la lutte contre la cybercriminalité et met en lumière l’importance de la vigilance des citoyens face à ces nouveaux types d’arnaques en ligne.