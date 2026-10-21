Ce simple code SMS peut vider votre compte bancaire en quelques secondes

Un appel inattendu, une voix calme qui se présente comme un gendarme, puis une menace : votre carte sera bloquée dans quelques minutes.

Ce scénario, le Commandement de la Gendarmerie nationale le connaît par cœur. Pour le démonter, il a mis en ligne ce mercredi une vidéo qui reproduit de véritables arnaques téléphoniques enregistrées sur le terrain. L’objectif est de montrer aux citoyens, preuve à l’appui, comment des escrocs réussissent à leur soutirer les données de leur carte bancaire.

La Gendarmerie nationale filme les techniques des escrocs

La vidéo diffusée reprend des extraits d’appels frauduleux. On y entend des individus se présenter comme des membres des services de sécurité ou comme des employés d’un organisme officiel. Le ton est professionnel, le vocabulaire administratif. Tout est pensé pour installer la confiance en quelques secondes.

Vient ensuite la demande : les coordonnées de la carte monétique. Les fraudeurs justifient leur requête par un argument qui fonctionne presque toujours, celui du gel imminent de la carte. La victime, surprise, n’a pas le temps de réfléchir. Cette fabrication de l’urgence constitue le véritable moteur de l’escroquerie.

Ce mode opératoire n’est pas nouveau. En juillet dernier, la DGSN et la Gendarmerie avaient déjà signé une alerte commune contre de faux policiers et gendarmes ciblant les comptes postaux, preuve que le phénomène s’installe dans la durée.

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Le code OTP, véritable clé de votre compte bancaire

Le code de vérification OTP reçu par SMS occupe une place centrale dans le communiqué. La Gendarmerie insiste : ces quelques chiffres n’ont rien d’anodin. Ils ouvrent l’accès direct au compte financier de l’usager.

Transmettre ce code à un inconnu revient donc à lui confier les clés de son compte bancaire ou postal. L’opération prend quelques secondes au téléphone. Les conséquences, elles, peuvent être immédiates et irréversibles pour l’épargne de la victime.

Algérie Poste martèle le même message depuis des mois. L’entreprise publique a notamment détaillé les réflexes à adopter quand un faux agent appelle, rappelant qu’elle ne sollicite jamais ni numéro de carte ni mot de passe temporaire.

Aucun service officiel ne réclame vos codes par téléphone

Le principe est simple et sans exception. Ni les services de sécurité, ni les services postaux ne demandent aux citoyens leur numéro de carte ou leur code secret lors d’une conversation téléphonique. La Gendarmerie le formule sans nuance dans son communiqué.

Dès qu’une telle demande surgit, le doute n’a plus lieu d’être. L’interlocuteur est un fraudeur, quelle que soit la crédibilité de son discours ou la précision des informations qu’il prétend détenir sur vous.

Les escroqueries numériques évoluent pourtant vite. Les clients de BaridiMob ont été visés par une vague de messages et d’appels réclamant leurs coordonnées bancaires, signe que les malfaiteurs adaptent leurs scénarios aux nouveaux usages.

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Raccrocher immédiatement puis composer le 10-55

La consigne tient en un geste. Face à ce type d’appel, il faut couper la communication sans discuter. Ce réflexe élémentaire suffit à protéger un compte postal d’une tentative de fraude bancaire.

La Gendarmerie nationale encourage ensuite le signalement. Tout appel suspect doit être porté à la connaissance des autorités compétentes, via le numéro vert 10-55, accessible à l’ensemble des citoyens.

Pour ceux qui auraient déjà transmis leurs données, la réaction doit être rapide. Algérie Poste a listé les trois gestes d’urgence à accomplir lorsqu’un compte BaridiMob est compromis, à commencer par un passage au guichet automatique le plus proche.

Une vigilance collective face aux arnaques téléphoniques

Les campagnes se multiplient parce que les victimes restent nombreuses. Personnes âgées, usagers peu familiers du numérique, commerçants pressés : les profils ciblés sont variés. La sensibilisation des proches constitue souvent la meilleure barrière.

Un principe résume tout le reste. Vos codes vous appartiennent, et personne, pas même un uniforme au bout du fil, n’a de raison légitime de les réclamer.

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