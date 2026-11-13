Arnaque aux faux malades : 123 comptes Facebook utilisés pour piéger les donateurs

Les services de la Sûreté de la wilaya de Relizane ont mis fin aux activités présumées d’un groupe composé de trois individus, soupçonnés d’avoir escroqué des citoyens en utilisant des moyens électroniques et en usurpant l’identité d’autrui. Les mis en cause auraient exploité les réseaux sociaux pour collecter de l’argent auprès des internautes sous couvert de fausses actions humanitaires.

Selon les informations communiquées par les services de police, l’affaire a débuté après le repérage d’un compte sur Facebook utilisé pour mener des opérations d’escroquerie auprès du public.

Les responsables de ce compte publiaient des photos de personnes malades ou en situation de précarité, présentées comme des cas nécessitant une prise en charge médicale et une aide financière. Or, les images utilisées avaient été récupérées sur des pages électroniques étrangères.

Cette méthode visait à susciter la compassion des internautes et à les inciter à effectuer des dons financiers. Pour toucher un maximum de personnes, les publications étaient diffusées dans des groupes locaux de la région de Relizane, mais également dans plusieurs groupes à l’échelle nationale.

123 comptes électroniques utilisés pour multiplier les arnaques

La poursuite des investigations a permis de découvrir que les suspects utilisaient pas moins de 123 comptes électroniques enregistrés sous différentes identités. Une stratégie destinée à brouiller les pistes, tromper les victimes et étendre leurs activités frauduleuses.

Les enquêteurs ont également établi que l’un des suspects recevait directement sur son compte postal les sommes collectées auprès des citoyens.

Les services compétents ont finalement identifié les trois individus soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire, puis les ont arrêtés.

À l’issue des procédures légales, les services de police ont présenté les trois mis en cause devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane.

À la suite de cette affaire, les services de la Sûreté de la wilaya de Relizane ont appelé les citoyens à faire preuve de vigilance face aux demandes de dons et aux appels à l’aide financière publiés sur les réseaux sociaux.

Ils recommandent notamment de vérifier l’authenticité des situations humanitaires présentées ainsi que la crédibilité des personnes et des organismes à l’origine des collectes, avant d’effectuer tout versement.

Les services de police mettent ainsi en garde contre les publications frauduleuses qui détournent les valeurs de solidarité et d’entraide pour soutirer de l’argent aux citoyens.