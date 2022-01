Arnaque des agences d’études à l’étranger : les révélations de la DGSN

Elle a fait couler beaucoup d’encre, mais elle a surtout impliqué des instagrameurs. L’affaire des étudiants arnaqués par les pseudo-agences d’études à l’étranger fait réagir les services de sécurité.

En effet, la grosse arnaque des « études en Ukraine » lancées par certaines pseudo-agences, à leur tête Future-Gate Algérie, a provoqué l’ouverture d’une enquête, dont les premiers détails ont été révélés aujourd’hui.

Dans un communiqué rendu public ce samedi 15 janvier, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation de trois personnes impliquées dans ce dossier. Pas que, la DGSN a également fait des révélations sur cette affaire.

Les précisions de la DGSN

Selon la DGSN, plus de 75 étudiants ont été arnaqués par ces agences qui incitaient leurs victimes à s’inscrire et à étudier au niveau des universités étrangères en Ukraine, Turquie et en Russie.

« Les enquêtes préliminaires ont permis de démanteler ce réseau criminel et d’arrêter les 03 principaux instigateurs de cette agence fictive dont les sièges ont été identifiés dans plusieurs wilayas du pays telles qu’Alger, Annaba, Oran, mais aussi à l’étranger », lit-on dans le communiqué de la DGSN.

« Les membres du réseau criminel ont changé plusieurs fois le nom de leur agence fictive pour faire tomber un plus grand nombre de victimes en l’appelant notamment FUTURE GATE, SVIT-OSVITI et INSIDE.COM », a ajouté la même source.

Par ailleurs, la DGSN a lancé un appel aux victimes de cette arnaque ; les appelants à se rapprocher de leurs locaux afin de récolter leurs témoignages.