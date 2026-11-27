Une vaste escroquerie en ligne ciblant les utilisateurs de BaridiMob a été mise au jour par les services de la Sûreté de wilaya d’Alger. Les auteurs présumés usurpaient l’identité d’employés d’Algérie Poste pour soutirer aux clients leurs données confidentielles et détourner leur argent. L’enquête a abouti à l’arrestation de 35 personnes, dont 8 femmes. Au total, 740 citoyens ont été victimes de ces agissements. Pour un préjudice financier estimé à près de 41 milliards de centimes.

Arnaque BaridiMob : comment les escrocs piégeaient les utilisateurs d’Algérie Poste

Selon un communiqué de la DGSN, l’affaire a été traitée par la troisième circonscription de la police judiciaire. Avec l’appui des équipes spécialisées de la Sûreté de wilaya d’Alger.

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Les investigations ont débuté après plusieurs signalements de clients de BaridiMob victimes de manœuvres frauduleuses. Les mis en cause usurpaient l’identité d’employés d’Algérie Poste pour gagner la confiance des utilisateurs et les inciter à communiquer leurs informations personnelles et leurs codes confidentiels.

Une fois ces données récupérées, les escrocs procédaient à des transferts d’argent vers des comptes postaux complices. Ils exploitaient ainsi le service de paiement mobile pour détourner les fonds des victimes.

35 personnes arrêtées après une enquête qui a révélé 740 victimes de l’arnaque BaridiMob

Pour remonter jusqu’aux auteurs de ces opérations, les enquêteurs ont mené des investigations techniques et suivi les circuits empruntés par les transferts financiers. Les recherches, qui se sont étendues sur plusieurs semaines et ont concerné plusieurs régions du pays, ont finalement permis d’identifier et d’interpeller les personnes impliquées.

Le bilan communiqué par la police fait état de :

35 suspects arrêtés ;

740 citoyens victimes des opérations frauduleuses ;

des opérations frauduleuses ; 41 milliards de centimes de préjudice financier estimé.

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Les enquêteurs ont également récupéré plusieurs éléments liés à cette activité criminelle. Notamment des cartes Edahabia utilisées pour retirer l’argent détourné, des chèques postaux et des téléphones portables ayant servi à commettre les escroqueries. Une somme en monnaie nationale, issue des activités frauduleuses, a aussi été saisie.

Les suspects présentés devant le pôle pénal spécialisé dans la cybercriminalité

Menée sous la supervision du parquet compétent, l’opération a abouti à la présentation des suspects devant le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, relevant de la cour d’Alger.

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Cette affaire met en lumière l’ampleur des préjudices liés à l’usurpation d’identité. Et au vol de données confidentielles dans le cadre des transactions numériques. En l’occurrence, les réseaux démantelés exploitaient la confiance des utilisateurs envers Algérie Poste pour accéder à leurs comptes et détourner leurs fonds.

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