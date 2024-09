Arnaque Algérie Poste : on m’a piraté mon compte BaridiMob, que faire ?

Algérie Poste a récemment mis en garde ses clients contre les risques d’usurpation d’identité et d’escroqueries en ligne, et a fourni des instructions claires à suivre en cas de piratage de leur compte Baridi Mob.

Selon l’établissement, toute personne victime d’une usurpation d’identité et d’un accès non autorisé à son compte BaridiMob doit se rendre immédiatement au distributeur automatique le plus proche pour suspendre le service de l’application.

Algérie Poste rappelle également l’importance de ne jamais partager ses informations personnelles liées à la carte Eddahabia, notamment le numéro de carte, le nom, le prénom et le code CVV. Ces données sont souvent utilisées par des cybercriminels pour effectuer des transactions frauduleuses.

De nombreux utilisateurs ont déjà été victimes de ce type d’escroquerie en répondant à des annonces trompeuses sur les réseaux sociaux. Ces annonces demandent souvent aux utilisateurs de fournir des informations sensibles sur leur carte Eddahabia, ce qui permet aux escrocs de vider leurs comptes.

En résumé, pour se protéger contre ce type de fraude, il est essentiel de :

Ne jamais partager ses informations en ligne.

Se méfier des offres trop belles pour être vraies.

Suspendre immédiatement le service de l’application Baridi Mob en cas d’intrusion.

Algérie Poste invite ses clients à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte.

Algérie Poste : Comment désactiver votre compte Baridi Mob ?

Afin de procéder à la désactivation de votre compte Baridi Mob, veuillez vous rendre au distributeur automatique de billets le plus proche.

Une fois sur place, insérez votre carte Eddahabia dans le lecteur prévu à cet effet et sélectionnez votre langue de préférence.

Après avoir authentifié votre identité en saisissant votre code confidentiel, accédez à la rubrique « Services mobiles » généralement située dans le menu principal, en bas à gauche de l’écran.

Parmi les options proposées, choisissez « Activer/Désactiver Baridi Mob » puis confirmez votre choix en sélectionnant « Désactiver Baridi Mob« .

À l’issue de cette manipulation, vous recevrez un message texte sur le numéro de téléphone mobile associé à votre compte, vous informant de la prise en compte de votre demande et de la désactivation effective de votre service Baridi Mob.