Armée : nouvelle nomination au ministère de la Défense

Aujourd’hui, samedi 14 mai 2022, le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général du corps d’Armée Said Chengriha, a supervisé la nomination du général de division Djamel Kahal au poste de directeur général des documents et de la sécurité extérieure, succédant au général de division Noureddine Makri.

« Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, je nomme officiellement le général de division Djamel Kahal au poste de directeur général des documents et de la sécurité extérieure, succédant au général de division Noureddine Makri. » Peut-on lire dans le communiqué du Ministère de la défense nationale Algérienne, rendu public, ce samedi 14 mai.

Dans le même communiqué du ministère de la Défense : « Donc, je vous ordonne à tous de travailler sous son autorité, d’obéir à ses ordres et de mettre en œuvre ses instructions, comme dicté par l’intérêt du service, dans l’incarnation des règles militaires applicables, règlements, et les lois de la République, et en accomplissement des sacrifices de nos justes martyrs et en perpétuant les valeurs de notre glorieuse révolution. »

Le communiqué ajoute également que cela a été l’occasion pour Chengriha de rencontrer les cadres de la Direction générale des documents et de la sécurité extérieure, à qui il a donné un certain nombre d’instructions et de directives, principalement liées à la nécessité de faire preuve du plus de professionnalisme dans l’exécution des tâches assignées. En plus de redoubler d’efforts sincères et dévoués, afin de relever les défis sécuritaires induits par l’accélération des transformations aux niveaux régional et international.