Armée de l’Air : l’Algérie va se doter de 24 drones chasseurs

L’Algérie va renforcer sa flotte de drones. L’armée de l’air Algérienne aurait déjà passé une commande à un constructeur chinois. Il s’agit de 24 appareils chasseurs de tanks WingLoong II, qui vont s’ajouter à six autres drones dont quatre d’attaque que l’Algérie possède déjà.

L’armée de l’Air veut se mettre dans l’air du temps. En effet, l’Algérie aurait passé commande pour l’acquisition de 24 drones chasseurs de tanks WingLoong II. La commande aurait été passée auprès du constructeur chinois AVIC, rapporte le média spécialisé MENADEFENSE.

Le WingLoong, un drone ayant fait ses preuves

Ce drone dont l’Algérie s’apprête à recevoir 24 exemplaires avant la fin de l’année 2022, coute approximativement 5 millions dollar l’unité. Un prix cher certes, mais qui est 7 fois plus bas que celui affiché par les drones américains. Cet achat affirme encore une fois que la Chine s’impose de plus en plus comme le fournisseur de l’Armée Algérienne. L’ANP rappelons le a déjà commandé 6 corvettes chinoises.

La même source indique que Le WingLoong est un drone qui a fait ses preuves dans de nombreux pays. Il s’agit notamment d’opérations militaires qui dont le théâtre était le Yémen ou encore l’Égypte. L’appareil chasseur est de la classe intermédiaire entre le CH-4 et le MQ-9 Predator.

Le WingLoong peut transporter 150 Kg d’armement en plus que le CH-4 qui est déjà utilisé en Algérie. Les 24 drones commandés par l’Algérie peuvent également bénéficier de boules optroniques plus grandes et plus lourdes, mais aussi fusionner leur charge d’attaque avec des charges passives. En ce qui concerne la vitesse, le WinLoong surpasse largement le CH-4.