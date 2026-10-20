Un homme très âgé résidant en France tente d’introduire un pistolet, ses empreintes le trahissent

La police des frontières algérienne a déjoué une tentative d’introduction illégale d’une arme à feu sur le territoire national. L’affaire concerne un homme âgé, résidant à Lyon, en France, intercepté alors qu’il transportait une arme de 6e catégorie, une paire de jumelles et plusieurs téléphones portables.

Face à l’intervention des policiers, l’individu a abandonné son matériel sur place et pris la fuite. Mais cette précipitation n’a pas suffi à effacer ses traces : des empreintes digitales relevées sur les objets ont permis de l’identifier.

Des empreintes digitales à l’origine de l’interpellation

C’est le laboratoire des preuves criminelles de la Sûreté nationale qui a analysé les prélèvements effectués sur l’arme et les accessoires abandonnés. Grâce à ce travail scientifique, la police judiciaire a pu remonter jusqu’au suspect, malgré sa fuite initiale.

L’homme a ensuite été interpellé puis présenté à la justice selon la procédure de comparution immédiate. Il a comparu devant le tribunal de première instance de Sidi M’hamed, à Alger, pour répondre de ses actes.

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Le prévenu reconnaît les faits à l’audience

Identifié sous les initiales B.K., le mis en cause est poursuivi pour infraction à la législation douanière et pour transport illégal d’une arme de 6e catégorie. Devant le juge, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Il a par ailleurs expliqué avoir acquis cette arme sept ans auparavant. Invoquant son âge avancé et des maladies chroniques, il a demandé sa mise en liberté au cours de l’audience.

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Un placement sous contrôle judiciaire décidé par le juge

Le procureur de la République avait pourtant requis un placement en détention provisoire contre le sexagénaire. Le juge en a décidé autrement et a finalement ordonné un placement sous contrôle judiciaire.

Le dossier a été renvoyé à la semaine suivante pour la poursuite de la procédure. D’ici là, le mis en cause reste donc soumis aux obligations fixées par la justice, sans détention.

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