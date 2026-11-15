Arkab examine avec le géant chinois Sinopec l’avancement des projets stratégiques de Sonatrach

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a passé en revue ce dimanche 15 novembre les relations de coopération et de partenariat entre le groupe Sonatrach et le géant pétrolier chinois Sinopec.

Au siège de son département ministériel, le responsable algérien a reçu Wei Dong, représentant général de « Sinopec International Energy Investment Limited » en Afrique, pour évaluer l’état d’avancement des chantiers communs.

Accélération des projets structurants à Hassi Messaoud et Arzew

Selon le communiqué du ministère, les deux parties ont examiné les moyens de consolider cette alliance énergétique. Les discussions ont porté sur le rythme de réalisation des projets en cours et futurs, notamment la construction de la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud, menée en partenariat avec la société espagnole « Técnicas Reunidas ».

Les responsables ont également évalué le projet de complexe de production de méthyl tert-butyl éther (MTBE) à Arzew. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des activités pétrochimiques algériennes, destinée à renforcer la valeur ajoutée locale des hydrocarbures.

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Exploration et production : focus sur Illizi et Hassi Berkine

Les échanges ont aussi ciblé les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures. Les deux délégations ont abordé le partenariat relatif au gisement de Zarzaïtine, dans la wilaya d’Illizi, ainsi que les projets de Hassi Berkine Nord et de Guern El Guessa (II).

Ces chantiers illustrent la volonté commune des deux groupes d’élargir leurs investissements sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Ils confirment par ailleurs l’intérêt constant du partenaire chinois pour le potentiel pétrolier et gazier algérien, dans un contexte où le secteur reste un pilier central de l’économie nationale.

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Respect strict des délais et mobilisation technologique

Mohamed Arkab a souligné la nécessité d’accélérer la cadence d’exécution des projets conjoints. Le ministre a insisté sur la mobilisation complète des moyens humains et techniques pour honorer les engagements contractuels et respecter les délais fixés.

De son côté, Wei Dong a salué le niveau de coopération établi avec Sonatrach. Le responsable chinois a réaffirmé l’engagement de Sinopec à mobiliser son expertise technique, ses technologies de pointe et ses capacités d’ingénierie pour concrétiser les projets stratégiques prioritaires du secteur énergétique en Algérie.

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