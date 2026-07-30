Arkab scelle un partenariat stratégique entre Sonatrach et le Groupe Souakri

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce jeudi 30 juillet 2026 le président du conseil d’administration du Groupe Souakri, Abdennour Souakri, en présence du PDG du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi.

Cette rencontre a été couronnée par la signature d’un protocole d’accord stratégique axé sur l’intégration industrielle, la souveraineté technologique et la décarbonation.

Projets de fabrication et renforcement de l’industrie Locale

Au cœur des discussions figure la concrétisation de projets industriels majeurs destinés à réduire la dépendance aux importations et à promouvoir le contenu local, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le Groupe Souakri a présenté plusieurs propositions d’investissement stratégiques visant à renforcer l’indépendance industrielle du pays. Parmi ces projets figure la création d’une unité de fabrication de membranes d’osmose inverse, destinées à la production locale d’équipements clés pour les stations de dessalement d’eau de mer afin de consolider la sécurité hydrique nationale.

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Avancées en pétrochimie et économie circulaire

En parallèle, le groupe envisage le lancement d’un projet de production de formaldéhyde fondé sur la valorisation du méthanol fourni par Sonatrach, un levier essentiel pour dynamiser la pétrochimie locale.

L’initiative intègre également des solutions axées sur l’économie circulaire et le traitement des émissions, notamment par la revalorisation des déchets pétroliers ainsi que des projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) visant à réduire l’empreinte carbone industrielle.

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Partenariat technologique entre Sonatrach et Souakri

Mohamed Arkab a souligné que le transfert de technologie et le développement de l’intégration nationale constituent les piliers de la stratégie du secteur des hydrocarbures, essentiels pour garantir la sécurité énergétique et hydrique du pays.

À l’issue de l’audience, le vice-président de Sonatrach chargé du développement des affaires et du marketing, Ferhat Ounoughi, et le président du Groupe Souakri, Abdennour Souakri, ont signé un protocole d’accord.

Ce texte fixe le cadre de la coopération technique et industrielle, tout en prévoyant l’échange de données pour mener les études de faisabilité technico-économiques nécessaires à la concrétisation rapide de ces projets.

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