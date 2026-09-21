Hydrocarbures : Le Gazoduc Transsaharien au cœur de la visite de Mohamed Arkab au Niger

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, effectue les lundi 21 et mardi 22 septembre 2026 une visite de travail en République du Niger.

Il est accompagné d’une importante délégation comprenant notamment le Président-Directeur Général du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi, ainsi que plusieurs cadres dirigeants du secteur, indique ce jour un communiqué du ministère des Hydrocarbures.

Selon la même source, ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la dynamique positive que connaissent les relations algéro-nigériennes, en particulier dans le domaine des hydrocarbures.

Il constituera une opportunité pour renforcer la coopération et intensifier la coordination dans les secteurs du raffinage et de la pétrochimie, à travers notamment le suivi des travaux de grande maintenance de la raffinerie de Zinder, située au Niger.

Avancement du projet TSGP et coopération régionale

La visite permettra également d’évaluer l’état d’avancement du projet stratégique du Gazoduc Transsaharien (TSGP), regroupant l’Algérie, le Niger et le Nigeria.

Ce chantier majeur vise à consolider l’intégration énergétique régionale et à moderniser les infrastructures gazières sur le continent africain.

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Dans ce contexte, l’Algérie a entamé en juin 2026 les travaux de construction du tronçon algérien du projet, tandis que les préparations et études techniques relatives à la section traversant le territoire nigérien se poursuivent — un dossier qui figurera en priorité à l’ordre du jour des discussions.

Renforcement du partenariat bilatéral et des compétences

Au cours de sa visite, le ministre d’État s’entretiendra avec plusieurs hauts responsables nigériens. Les échanges porteront sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale, le développement de partenariats entre les institutions et entités spécialisées des deux pays, ainsi que le suivi et l’élargissement des projets concrets d’intérêt commun.

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Cette démarche traduit la volonté affirmée de l’Algérie de consolider son partenariat avec le Niger, reposant sur l’échange d’expertises et la valorisation des ressources énergétiques, afin de promouvoir l’intégration économique et énergétique à l’échelle continentale.

Parallèlement au secteur gazier, le rapprochement entre Alger et Niamey ouvre de nouvelles perspectives logistiques stratégiques.

Face au retour financier de Washington dans le projet d’uranium de Dasa via la firme canadienne Global Atomic, l’option d’un corridor reliant la mine nigérienne à la Méditerranée à travers le territoire algérien s’impose désormais comme une solution clé pour désenclaver l’exportation du minerai.