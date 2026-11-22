Le ministère des Hydrocarbures a accueilli ce dimanche 22 novembre 2026 un visiteur venu de Chine. Mohamed Arkab, ministre d’État chargé du secteur, s’est entretenu avec Andy Zhao, qui dirige le groupe Jereh Energy Services Corporation. Autour de la table, des cadres du département ministériel. L’objectif affiché : élargir le champ d’action de cette entreprise spécialisée dans les services aux champs pétroliers et gaziers, déjà engagée aux côtés de Sonatrach.

Les deux responsables ont d’abord fait le point sur les chantiers déjà lancés entre la compagnie nationale et le prestataire chinois. L’échange s’est ensuite déplacé vers les terrains où la collaboration pourrait s’étendre. Un périmètre large, qui va de l’étude des réservoirs aux opérations de maintenance.

Dans le détail, les discussions ont couvert l’analyse géologique, les prestations intégrées de forage et de complétion, la stimulation des puits, mais aussi l’exploitation et l’entretien des installations. L’ingénierie figure également au programme, avec la conception et la construction d’unités de traitement et de compression du gaz, ainsi que les équipements de surface pour le pétrole.

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Infrastructures pétrolières et numérique au cœur des échanges

Au-delà des services classiques, les deux parties ont évoqué la modernisation des équipements et le développement des infrastructures liées à la production. Jereh pourrait aussi participer à la réalisation d’installations industrielles destinées à accompagner la montée en puissance des champs.

Un volet a particulièrement retenu l’attention : le recours aux outils numériques. L’idée consiste à déployer des solutions technologiques capables d’améliorer le rendement des opérations et de doper les capacités d’extraction, aussi bien pour le brut que pour le gaz naturel.

Transfert de technologie et réduction du méthane exigés par Arkab

Le ministre a insisté sur un point : l’Algérie privilégie les sociétés dotées d’un véritable savoir-faire technique. Il a présenté à son interlocuteur les opportunités d’investissement offertes par le secteur national et l’a invité à prendre une part plus active dans les programmes à venir.

Deux conditions ont toutefois été clairement posées. D’une part, le transfert des technologies et la formation des compétences nationales. D’autre part, l’adoption de procédés permettant de limiter les fuites de méthane et d’alléger l’empreinte carbone des installations. Une préoccupation déjà centrale lors des négociations autour du complexe d’acier vert avec China Baowu durant l’été.

Jereh affiche ses ambitions dans les hydrocarbures en Algérie

Andy Zhao a répondu favorablement. Le dirigeant a manifesté la volonté de son groupe de muscler sa présence sur le marché algérien et d’approfondir les liens tissés avec Sonatrach. Il s’est dit prêt à engager davantage de capitaux et à contribuer aux futurs chantiers du secteur.

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Pour appuyer son propos, il a mis en avant l’expérience accumulée par Jereh dans les métiers de service à l’industrie pétrolière et gazière. Le climat des relations entre Alger et Pékin a également été cité comme un facteur favorable à cette montée en régime.