Arkab invite les entreprises qataries à renforcer leurs investissements en Algérie

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a invité les entreprises qataries à élargir et à renforcer leurs investissements en Algérie, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, de la pétrochimie et des mines.

Cette déclaration a été faite lors d’une rencontre tenue, ce mercredi à Doha, avec le ministre d’État aux Affaires de l’Énergie du Qatar, Saad Ben Chirida Al-Kaabi. L’ambassadeur d’Algérie au Qatar et plusieurs cadres des deux ministères ont également pris part à cette dernière.

La rencontre a permis d’examiner l’état actuel et les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures et des mines.

Selon un communiqué du ministère algérien de l’Énergie et des Mines, les deux responsables ont salué la profondeur des relations fraternelles et historiques entre les deux pays. Des relations fondées sur une volonté politique commune des dirigeants algériens et qataris de renforcer les partenariats économiques et énergétiques.

Algérie, une terre d’opportunités pour les investisseurs qataris

Mohamed Arkab a mis en avant le dynamisme des relations de coopération entre Alger et Doha. Il a souligné que le nouveau cadre juridique régissant les hydrocarbures et les mines en Algérie offre de nombreuses opportunités d’investissement. Il a, à ce titre, encouragé les entreprises qataries à développer des projets communs dans la transformation et l’industrie pétrolière et gazière, ainsi qu’à échanger leur expertise technique avec leurs homologues algériens.

De son côté, le ministre d’État qatari, Saad Ben Chirida Al-Kaabi, a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations bilatérales. Il a réaffirmé l’intérêt constant des entreprises qataries, notamment Qatar Energy, à renforcer leur présence sur le marché algérien. Il a également salué le haut niveau de coordination entre les deux pays au sein du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole.

Projet de coopération énergétique et minière

Les discussions ont également mis en lumière l’importance de l’échange de technologie et de l’innovation dans le secteur de l’énergie, qui pourrait bénéficier aux deux nations. Les perspectives d’avenir sont prometteuses pour un renforcement des liens économiques entre l’Algérie et le Qatar.

Les responsables ont discuté des projets à venir et ont souligné l’importance de la durabilité et de la création d’emplois locaux dans ces projets, ce qui propose des avantages économiques deux sens.

