Arkab discute avec Harbour Energy des possibilités de coopération avec Sonatrach

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu hier, mercredi 24 avril, à Alger, la directrice générale de la compagnie britannique Harbour Energy, Linda Cook.

Les deux parties ont évoqué les perspectives d’investissement entre Harbour Energy et le groupe Sonatrach, dans le domaine de l’énergie, notamment en matière de prospection des hydrocarbures et d’exploitation des champs de gaz naturel.

Dans le cadre de la stratégie d’expansion internationale de Sonatrach, spécialement en Afrique, M. Arkab et L. Cook ont convenu de l’importance de renforcer la collaboration entre la compagnie nationale et Harbour Energy. Cette collaboration se concrétisera par un échange d’expériences, un transfert de technologie et de savoir-faire.

En outre, cette rencontre a permis d’explorer les perspectives d’investissement dans le domaine des industries pétrolières et gazières, en tenant compte des enjeux environnementaux. Les discussions ont également porté sur l’analyse de la situation du marché mondial des hydrocarbures et des principales évolutions du secteur.

À cette occasion, Linda Cook a exprimé le grand intérêt de Harbour Energy pour le secteur énergétique en Algérie et sa volonté de « définir des projets concrets dans le domaine des hydrocarbures en Algérie, à la faveur du climat d’investissement qui y est propice ».

Sonatrach conclut un partenariat avec la société omanaise, OQ Exploration & Production

Par ailleurs, Sonatrach a signé cette semaine, à Mascate (Sultanat d’Oman), un protocole d’entente avec la société omanaise, OQ Exploration & Production. Cet accord porte sur les opportunités de coopération dans les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures.

« Ce protocole, indique le communiqué de Sonatrach, permettra aux deux compagnies, d’engager des discussions qui porteront sur les opportunités de coopération dans les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures ».

🔵 À LIRE AUSSI : Sonatrach et ABRAJ Energy Services signent un protocole d’entente à Oman

La signature de ce MoU, ajoute la même source, confirme « les ambitions de Sonatrach de développer la coopération à l’international dans le secteur Oil & Gas et dans le secteur des nouvelles énergies, ainsi que de renforcer davantage le partenariat avec les sociétés omanaises à travers l’échange d’expériences et d’expertise”.

Filiale de OQ Global Integrated Energy Company, OQ Exploration & Production est présente actuellement dans 17 pays. Son expertise englobe l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur, de l’exploration et la production d’hydrocarbures au raffinage et à la pétrochimie, en passant par la fabrication de produits finis distribués dans plus de 80 pays.