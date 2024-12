Arkab annonce une découverte majeure : Des gisements de « lithium » au Hoggar

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a annoncé ce dimanche la découverte de gisements de lithium sur le territoire national, notamment dans les régions du grand sud et plus précisément au niveau du massif du Hoggar.

Lors de l’ouverture d’un atelier consacré au développement de la filière lithium, M. Arkab a souligné que « ce métal précieux se trouve dans certaines régions de notre grand sud en général et dans le massif du Hoggar en particulier, où l’on trouve des blocs de granite et de pegmatite, présentant les caractéristiques appropriées à la concentration de ce type de minéraux ».

Selon le ministre, ce métal précieux s’étend sur une vaste superficie, composée de plusieurs zones géologiques variées, offrant un environnement naturel riche en différentes ressources minérales. « Depuis l’indépendance à nos jours, l’État a financé de nombreux programmes d’exploration, de prospection, de recherche et de développement d’infrastructures pour de nombreux gisements », a-t-il rappelé.

M. Arkab a également indiqué que des centaines de gisements et de minéraux ont été découverts, contribuant à de nombreuses ventes aux enchères organisées par l’Agence nationale des activités minières.

Le ministre a affirmé que la filière lithium « peut ouvrir une nouvelle ère pour l’économie de notre pays, à condition de mettre en place une stratégie claire et ambitieuse pour exploiter cette ressource qui est devenue un nouveau défi à relever ». Il a souligné que le lithium, ou l’or blanc, contribuera à réaliser un bond qualitatif dans la production et le transport énergétiques.

M. Arkab a également souligné que la question des énergies renouvelables ne doit pas se limiter aux ressources renouvelables, mais doit inclure les minéraux ou les matières premières nécessaires à leur développement. « Notre ministère a lancé de nombreux projets visant à dynamiser ce secteur minier, afin d’augmenter sa valeur ajoutée et de contribuer au développement du pays », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que la réduction des importations à elle seule « économisera au pays des centaines de millions de dollars et générera des bénéfices et une valeur ajoutée importante dans les différentes industries de transformation ».

Les scientifiques algériens unis pour développer la filière lithium

« Le moment est venu de nous concentrer sur les minéraux stratégiques à haute valeur ajoutée, dont le lithium, qui est devenu l’une des matières premières les plus importantes qui peuvent faire de l’Algérie un acteur majeur dans le domaine des technologies vertes », a affirmé le ministre.

Il a saisi cette occasion pour permettre à un certain nombre de scientifiques, d’experts et de compétences algériennes d’élaborer une feuille de route globale pour le développement de cette filière, « afin de garantir un avenir prometteur pour l’énergie et l’économie nationales », a-t-il ajouté.

Notons que participent à cet atelier un certain nombre de responsables du secteur, notamment les secrétaires d’État auprès du ministre de l’Énergie, chargés des mines et des énergies renouvelables, les directeurs généraux des complexes Sonatrach, Sonarem et Sonelgaz, ainsi que les responsables d’agences et d’organismes du secteur, des acteurs d’institutions publiques, de sociétés, d’instituts de recherche et de développement, des investisseurs et des chercheurs, tels que le professeur Karim Zaghib, scientifique en électrochimie et ingénieur des matériaux algérien, résidant au Canada. Cette personnalité pionnière dans le domaine des batteries lithium-ion est actuellement professeur en génie chimique et en génie des matériaux à l’Université Concordia au Canada, ainsi que le professeur Kamal Youcef-Toumi, chercheur et inventeur algérien de renommée mondiale (du Massachusetts Institute of Technology – États-Unis-), ainsi que de nombreux experts et spécialistes.