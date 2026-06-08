Argent liquide, devises, bijoux : ce qu’il faut déclarer avant de voyager en Algérie cet été

Avec l’arrivée de la saison estivale 2026, les aéroports et les ports algériens connaissent une affluence record. Que vous fassiez partie de la diaspora de retour au pays pour les vacances ou que vous planifiez un voyage à l’étranger, l’excitation du départ ne doit pas faire oublier les règles du jeu. Voyager vers ou depuis l’Algérie implique en effet le respect strict des procédures douanières relatives à la déclaration de monnaie et des objets de valeur.

Pour éviter les mauvaises surprises et garantir un passage en douane fluide, voici tout ce que vous devez savoir sur vos obligations, les seuils réglementaires actualisés et les démarches indispensables à effectuer avant d’embarquer.

Que vous posiez le pied en Algérie ou que vous vous apprêtiez à décoller, la règle est la même pour tout le monde : résidents comme non-résidents sont soumis à l’obligation de déclaration douanière. Aucun passe-droit n’est appliqué.

Quel est le seuil de la déclaration de monnaie obligatoire ?

Concrètement, vous devez déclarer l’argent liquide mais aussi toutes les formes de valeurs convertibles que vous transportez sur vous ou dans vos bagages :

Espèces : billets de banque et pièces de monnaie (toutes devises confondues).

billets de banque et pièces de monnaie (toutes devises confondues). Titres et valeurs : chèques de voyage, effets de commerce, titres négociables ou tout autre instrument de paiement transférable au porteur.

La déclaration écrite auprès du bureau des douanes est obligatoire dès que les montants dépassent les seuils fixés par la législation en vigueur :

Pour les voyageurs algériens (résidents et non-résidents) : Obligation de déclarer tout montant en monnaie étrangère importé ou exporté dépassant 1 000 euros (ou leur équivalent en d’autres devises).

: Obligation de déclarer tout montant en monnaie étrangère importé ou exporté (ou leur équivalent en d’autres devises). Pour les voyageurs étrangers : Obligation de déclarer tout montant en monnaie étrangère dépassant également 1 000 euros (ou leur équivalent).

Par ailleurs, le transport de la monnaie nationale est strictement encadré. Seuls les voyageurs résidents sont autorisés à importer et exporter des billets de banque algériens. En effet, le montant maximal autorisé est fixé à 10 000 DA.

La réglementation douanière ne concerne pas uniquement l’argent liquide. Vous devez également déclarer vos objets de valeur à l’importation comme à l’exportation (bijoux personnels en or, en platine, en argent, en palladium ou autres métaux et pierres précieuses). En effet, la déclaration est obligatoire si le poids total de ces objets dépasse 150 grammes.

Les règles spécifiques à l’exportation de devises

Pour les voyageurs quittant le territoire algérien, qu’ils soient résidents ou non-résidents, la sortie de devises étrangères est encadrée par des règles strictes. La législation fixe ainsi un plafond maximal autorisé par année civile, équivalent à 7 500 euros en espèces par personne. Au-delà des seuils de tolérance basiques, aucun transfert de fonds ne peut se faire sans la traçabilité exigée par les autorités financières du pays.

Par ailleurs, pour justifier la provenance de ces sommes lors du contrôle douanier, les voyageurs résidents doivent obligatoirement fournir un justificatif bancaire officiel. Il peut s’agir d’un avis de débit bancaire, prouvant que les fonds ont été légalement retirés d’un compte en devises ouvert en Algérie, ou d’une autorisation de change délivrée par la Banque d’Algérie. Sans l’un de ces documents, l’exportation des billets est considérée comme frauduleuse.

Les voyageurs non-résidents, quant à eux, transportant une somme supérieure à 1 000 euros (ou équivalent), doivent impérativement présenter le reçu bancaire officiel obtenu lors de leur séjour. Ce document atteste qu’ils ont bien changé, auprès d’un guichet bancaire ou d’un bureau de change agréé en Algérie, tout ou partie de la somme en devises qu’ils avaient initialement enregistrée à leur arrivée.

Comment effectuer sa déclaration en ligne via ALCES ?

Pour simplifier les démarches et fluidifier le passage aux frontières, la douane algérienne a modernisé son système :

Le système ALCES : Les voyageurs sont fortement invités à souscrire leur déclaration de monnaie par voie électronique avant leur arrivée au bureau des douanes.

: Les voyageurs sont fortement invités à souscrire leur déclaration de monnaie par voie électronique avant leur arrivée au bureau des douanes. Le site officiel : L’inscription et la déclaration en ligne se font via le système d’information de la douane à l’adresse : alces.douane.gov.dz.

Attention, le formulaire de déclaration de monnaie n’est valable que pour un seul séjour. De plus, tout montant déclaré doit être physiquement présenté aux agents des douanes lors du contrôle.

Avant de franchir le contrôle douanier, le respect des formalités de déclaration est impératif : tout voyageur en infraction est légalement présumé n’avoir rien à déclarer et s’expose à de graves sanctions (saisie des fonds, amendes, poursuites). Par ailleurs, l’expédition de devises ou de moyens de paiement par fret ou courrier est strictement interdite.

À LIRE AUSSI :

🟢 Coupe du monde 2026 : que voir, où manger et quel budget prévoir à Kansas City ?



🟢 Vols vers la France et le Canada : Air Algérie casse ses prix pour l’été (à partir de 27 692 DA