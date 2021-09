Argent en circulation sur le marché noir: Tebboune avance des chiffres

Lors de la cérémonie d’installation des membres du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), le président Tebboune ne manque pas de donner sa vision sur les solutions qui peuvent faire sortir le pays de la crise qu’il traverse depuis près de 10 ans. Le chef de l’État s’est notamment penché sur le marché noir, ou « d’énormes sommes sont cachées », a-t-il déclaré.

Intervenant ce mardi 28 septembre 2021 devant les acteurs économiques du pays, le président Tebboune n’a pas manqué de souligner que l’Algérie ne va pas recourir à l’endettement extérieur, mais qu’elle va miser sur l’argent qui circule « à l’interieur » du pays.

10 000 milliards de dinars à récupérer

Le président Tebboune a confié qu’il y a « prés de 10 000 milliards de dinars cachés dans le marché parallèle« . Ce qui « avoisine les 90 milliards de dollars », ajoute le chef de l’État qui trouve que cela est une raison suffisante pour l’Algérie pour ne pas aller vers l’endettement extérieur.

Le président Tebboune assure que « s’il est impérative de s’endetter, on va opter pour l’endettement intérieur ». Il explique qu’« il y a des sommes astronomiques qui sont cachées, et il est temps de les faire sortir pour financer l’économie et pour consolider la liquidité ». Le chef de l’État conclut en disant « qu’il s’agit de véritables défis qui sont posés à l’économie nationale ».

Il est à Noter que le président Tebboune a également affirmé « qu’il existe une bureaucratie qui est le résultat de l’abus de pouvoir et une autre résultant de la lutte à l’encontre le développement » et que « l’immobilisme n’est pas justifié ». Et d’ajouter, « que chacun qui a une responsabilité qu’il l’accomplit », a-t-il martelé.