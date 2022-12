Arbitres de la finale : les Français ont trouvé leur « Gassama »

Malheureux perdants de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à l’Argentine, les Français accusent l’arbitre polonais Szymon Marciniak. Selon eux, il a commit plusieurs erreurs d’arbitrage qui ont influé sur le résultat du match.

C’est dimanche dernier que la Coupe du Monde Qatar-2022 a prit fin. Elle a connu une fin heureuse pour Lionel Messi et l’Argentine qui ont décroché le fameux trophée mondial. Ils se sont imposés en finale face à la France au bout de la séance des tirs au but.

Si les Argentins savourent toujours leur prestigieux sacre, les Français n’arrivent toujours pas à digérer leur échec en final. Mauvais perdants, ils pointent du doigt l’arbitre ayant officié le match, Szymon Marciniak.

En effet, les français accusent le « referee » polonais de commettre plusieurs erreurs d’arbitrage qui ont influé sur le résultat du match. Malgré la présence de la technologie la VAR, ils endossent une grande part de responsabilité de l’échec des « Bleus » à Marciniak.

De quelles erreurs d’arbitrage se plaignent les Français ?

Selon plusieurs médias français, Szymon Marciniak a commit trois erreurs d’arbitrage de taille. La première, c’est le pénalty accordé à l’Argentine, à partir de lequel Lionel Messi a ouvert le score. Selon eux, il n’y avait pas faute sur Angel Di Maria dans la surface de réparation.

La deuxième, c’est celle de priver la France d’un pénalty à la suite d’une faute flagrante sur Marcus Thuram dans la surface de réparation. Enfin, c’est la troisième qui fait jaser, à savoir le troisième but signé Messi dans le temps additionnel. En effet, et au moment où ce dernier a poussé le ballon au fond des filets, deux remplaçants de l’Argentine étaient déjà sur la pelouse. Ce qui est, bien entendu, interdit par le règlement. L’arbitre polonais aurait donc dû refuser ce but.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur français, Didier Deschamps, n’a pas caché d’exprimer son mécontentement quant à l’arbitrage de Szymon Marciniak. « J’aurais préféré que vous ne posiez pas la question (sourire…Il y a des décisions qui peuvent amener à discussion. J’ai discuté avec une personnalité de l’arbitrage après le match, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Bravo à l’équipe d’Argentine ». A-t-il déclaré.