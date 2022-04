Arbitrage et recours de l’Algérie : Hafid Derradji livre son analyse

La défaite de l’équipe d’Algérie face au Cameroun est digérée par le peuple algérien d’un train de sénateur. C’est au tour d’un spécialiste qui fait chavirer les foules à chaque prise d’antenne de se livrer à propos du séisme qui a secoué le football algérien. Le célèbre commentateur algérien, Hafid Derradji, est revenu à froid sur la désillusion vécue par les hommes de Belmadi mardi dernier à Blida.

Derradji a refusé de s’aventurer dans une entreprise qu’il qualifie de périlleuse en lançant un verdict sur les intentions de l’arbitre de la rencontre, le Gambien Gassama, « on ne peut pas savoir ce qu’il se passait dans la tête de Gassama, mais il a commis beaucoup d’erreurs » dit Derradji.

L’ancien présentateur de l’ENTV a affirmé d’emblée que la qualification de l’Algérie n’était pas écrite et que si les Camerounais n’ont pas transformé leur ultime occasion de la rencontre, le débat aurait été différent. Forcément, le résultat de la rencontre a eu un effet domino sur l’ensemble des facteurs nationaux du football. La démission du premier responsable du football algérien peut en témoigner dans ce sens. Derradji s’est montré prudent et a confirmé que si la plainte de la fédération algérienne ne sera pas accompagnée d’une preuve irréfutable qui met en évidence les supposés actions criminelles de l’arbitre Gassama, la suite ne sera pas en faveur des verts.

Derradji a calmé les ardeurs du public algérien en expliquant que la décision de la FIFA dépend de la solidité du dossier algérien. Dans ce sens, le commentateur Derradji, a salué la performance des hommes de Belmadi et a rendu un hommage au parcours que les verts ont livré durant 4 années « on ne peut pas blâmer les joueurs algériens, ils ont tout donné. Le football peut être cruel. Les facteurs de la chance et de la réussite sont aussi à prendre en compte » déclare-t-il.

Un remaniement nécessaire ?

Hafid Derradji a qualifié la démission du président de la FAF de « normale » et a expliqué que l’origine de cette décision n’est pas très importante puisque l’ampleur de l’échec efface tout intérêt personnel. Dans la lignée de ces déclarations, Derradji a souhaité que le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, continue son aventure sur le banc des Fennces « évidemment, moi je voudrais qu’il continue car, il a fait un travail exceptionnel avec l’équipe d’Algérie.

L’objectif premier de Belmadi n’est pas atteint, mais ça enlève en rien à son dévouement et son amour pour l’Algérie » dit-il. Depuis la fin de la conférence de presse d’après match à Blida, le sujet de l’avenir du sélectionneur algérien ne s’arrête pas d’être sur toutes les lèvres. Un suspense que seul Belmadi a la capacité d’en mettre fin.