Arbitrage Algérie – Cameroun : le rapport accablant de Gassama

L’arbitre Gambien Bakary Gassama aurait remis un rapport accablant contre l’Algérie à la FIFA, à la suite des incidents ayant émaillé le stade Mustapha Tchaker lors du match retour Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars dernier. L’instance international devrait infliger des sanctions en l’encontre de la FAF, entre autre un match à huis clos.

L’arbitre Gambien Bakary Gassama a commis plusieurs erreurs d’arbitrage lors du match retour Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a provoqué la grande colère des supporters Algériens présents dans les tribunes du stade Mustapha Tchaker. En effet, ils ont cassé les chaises de l’enceinte Blidéenne pour les jeter sur le terrain. Ce n’est pas tout puisque tout type de projectile ont été jetés, notamment juste après le coup de sifflet final. Une façon par laquelle les supporters voulaient exprimer leur grand désarroi de l’élimination des Verts de la prochaine coupe du monde et de l’arbitrage scandaleux de Gassama qui a faussé, faut-t-il le dire, le déroulement de la rencontre.

Des incidents qui ne sont pas passés inaperçus pour l’arbitre Gambien ainsi que le commissaire au match. Selon des informations relayées par les différents médias Algériens et Africains, Gassama a fait un rapport accablant contre l’Algérie qu’il a remis à la Fifa. Il a mentionné des actes de vandalismes des supporters et dirigeants Algériens.

La douce revanche du Gambien

Si Bakary Gassama, bien soutenu par le commissaire au match, a fait un rapport accablant contre l’Algérie, c’est tout simplement après avoir eu vent du recours introduit par la fédération algérienne de football à son encontre juste après ledit match et qui risque à le priver d’aller au Qatar pour officier les matchs de la coupe du monde. Une douce revanche de la part du Gambien qui a riposté à sa façon contre la FAF.

La Fifa va traiter le dossier et devrait prononcer aux sanctions dans les prochaines semaines à la suite des incidents ayant émaillé le match Algérie-Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida. Apparemment, et une plus d’une sanction financière, la fédération algérienne de football devrait écoper d’un match à huis clos.

Lors de leur prochaine sortie, les coéquipiers de Riyad Mahrez risquent de ne pas retrouver leurs supporters, en attendant de connaitre la sanction la sanction que va infliger l’instance internationale en l’encontre de la FAF.