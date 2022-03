Arbitrage Algérie – Cameroun : la grave révélation d’un spécialiste

Plus de 12 heures depuis l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde au Qatar après avoir été battue par le Cameroun (1-2), l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama est sur toutes les lèvres des Algériens. Un journaliste Allemand vient de faire une grave révélation à ce propos.

En effet, il s’agit du célèbre journaliste Allemand Joscha Berger. Visiblement, des informations lui sont parvenues des arbitres Allemand de la VAR à propos de l’arbitrage du Gambien Bakary Gassama. Il a fait une grave révélation sur un tweet posté en début de ce matin. «Urgent ! Selon des indiscrétions de la VAR lors le match Algérie – Cameroun, le premier but du Cameroun n’a pas été vérifié d’une manière adéquate par manque des replays et slow-mos à temps. Puis, ensuite, l’arbitre Gassama a décidé de continuer le match. », a-t-il écrit. Un tweet qui enflamme la toile, faut-t-il le dire.

Le journaliste regrette la manière par laquelle notre sélection nationale a été éliminée de la prochaine coupe du monde dans un scénario cruel. «Il est 4h du matin et je n’arrive toujours pas à dormir. Je revois et revois les occasions de Belaili, Slimani, Mahrez, Bennacer dans ma tête. Les parades d’Onana et les derniers 15 secondes. Ça n’arrête pas. C’est cruel. Surtout car ils ont dominés 120 minutes. », s’est-t-il exprimé sur un autre tweet.

Il lance un appel à la FAF de faire un recours

Tous comme les Algériens, Joscha Berger a dû mal à digérer l’arbitrage scandaleux de Gassama. Il lance un appel à la fédération Algérienne de faire un recours.

«S’il s’avère que l’Algérie a été lésée par Gassama, il va falloir à la fédération Algérienne de football de faire un recours. », enchaine-t-il.

Par ailleurs, les Algériens ont créé un «hashtag» sur les différents réseaux sociaux « #Elmatch_yet3awed » et ce, à la suite des erreurs d’arbitrages flagrantes de Gassama lors du match Algérie-Cameroun. Un «Hashtag» qui a, d’ailleurs, fait tendance sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Une façon par laquelle ils veulent exercer une forte pression sur les premières instances du football national pour recouvrir les droits de notre sélection.

Certes, la FAF va déposer un rapport accablant à la CAF en l’encontre du Gambien, mais l’éventualité de rejouer le match est impossible. La première instance du football Africain devrait se contenter de sanctionner l’arbitre en question. Un arbitre de 43 ans qui n’a pas l’ambition d’aller au Qatar vu son âge avancé.