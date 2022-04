Arbitrage Algérie – Cameroun : Haimoudi fustige Gassama

L’arbitrage scandaleux lors de la rencontre de l’équipe d’Algérie face à celle du Cameroun continue à faire jaser. Des buts refusés, des pénalités non sifflés et des mains ignorées, Bakary Gassama a été le second adversaire des verts à Blida. C’est ce que confirme un expérimenté du sifflet continental et mondial, Djamel Haimoudi.

Pour l’ancien arbitre international algérien, l’arbitre Gambien ne mérite pas d’être retenu pour officier les rencontres de la prochaine coupe du monde. Le natif de Relizane a affirmé qu’il avait des doutes concernant cette arbitre depuis sa nomination pour administrer le match retour de l’équipe d’Algérie à Blida, « je ne voyais pas de bon œil la nomination de Gassama. Je n’ai pas commenté cette décision, mais il fallait s’y attendre » annonce-t-il d’emblée. L’arbitre Algérien ne s’est pas arrêté sur cette déclaration et a ouvert le feu sur la Confédération Africaine de Football « Les équipes qui ont participé à ce dernier tour ont tous un représentant au sein du comité de la CAF et son bureau fédéral » dit-il.

Haimoudi a rappelé qu’il faut tirer des enseignements de cette défaite et qu’il est capital que l’Algérie se dépêche pour inverser la tendance « malheureusement, l’Algérie n’a aucun représentant à la CAF, c’est une erreur gravissime, nous devons prendre ce facteur en compte » ajoute-t-il sur les ondes de la radio algérienne.

La preuve contre Gassama

L’arbitre international algérien, Djamel Haimoudi, n’a pas hésité à qualifier le niveau de l’arbitre Gambien, Bakary Gassama, de scandaleux. Mais, il s’est montré beaucoup plus septique quant à un éventuel aboutissement du recours de la FAF auprès de la FIFA afin de remettre les pendules du match de Blida à zero « il faut avoir des preuves irréfutables pour que le match soit rejoué » annonce-t-il.

Haimoudi est revenu sur les erreurs commises par l’arbitre Gambien et qui ont infligé aux hommes de Belmadi la plus grosse déception de leur parcours « sur le premier but du Cameroun, la faute de l’attaquant camerounais contre Aissa Mandi est éminente, mais la qualité d’images requise par la fédération internationale de football est au-dessus de celle présente à Blida » explique Haimoudi.

Ce dernier n’a pas oublié de signaler une énième erreur de Gassama « nous jouons à la 85 min, le défenseur Camerounais commet une faute contre Islam Slimani » ajoute-t-il. Haimoudi a finalement pointé du doigt le niveau de Gassama en annonçant clairement que ce dernier ne mérite pas d’être sur les pelouses de la prochaine coupe du monde.