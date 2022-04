Arbitrage africain : quand Okocha s’en prend à Belmadi

La star Nigériane Jay-Jay Okocha recadre le sélectionneur national Algérien et Sénégalais, Djamel Belmadi et Aliou Cissé, qui ont critiqué l’arbitrage Africain après le déroulement des matchs retour des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar. Selon lui, un entraineur ne doit pas critiquer un arbitre.

Si tous les Algériens endossent l’entière responsabilité de l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde 2022 à l’arbitrage scandaleux de Bakary Gassama, ce n’est pas le cas pour la star Nigériane Jay-Jay Okocha. Selon lui, l’arbitre international Gambien était correct, tout en prenant les bonnes décisions. S’il avait vraiment tort, la VAR aurait interpellé. «La VAR a interpellé l’arbitre ça veut dire il y a faute nous parlons de quoi ici où est l’erreur de l’arbitre ? Nous avons tous visionné ce même match. Nous avons vu les hors-jeux, les têtes accompagnées des mains. Maradona a appelé sa la main de Dieu de nos jours la VAR c’est du laser qui sanctionne»,dira Okocha dans un plateau de télévision.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a critiqué l’arbitrage africain. Il a eu le soutien de son homologue Sénégalais Aliou Cissé qui s’en est plaint lui à son tour. Okocha saisit l’occasion pour recadrer les deux sélectionneurs. «Un entraîneur n’a pas droit de parler des erreurs d’un arbitre. Il y a une structure capable de voir mieux que nous et sanctionner. Le sélectionneur Sénégalais aussi n’est pas dans son assiette à appuyer une décision déjà maintenue. », s’en-est-t-il pris à Belmadi et Cissé, et d’ajouter : «S’il faut parler des erreurs arbitrales ce n’est pas le moment. Un pays vient de perdre un match sur tapis vert que subitement un sélectionneur vient envenimer la chose. Organisez un colloque et débattez sur ensemble des choses qui minent le football africain. Mais pas pendant ou à l’aube des compétitions ! Les vraies erreurs commises exprès vous attendent en coupe du monde au Qatar où irez-vous déposer vos plaintes ? ».

«Le Cameroun a gagné, c’est tout »

Jay-Jay Okocha, un ancien meneur de jeu de charme que les Algériens l’apprécient beaucoup, ne s’est pas arrêté là. Il a lancé un message indirect aux Algériens de tourner la page de l’élimination pour la coupe du monde au Qatar en déclarant : «Le Cameroun est qualifié, un point c’est tout ! ».

Il est à rappeler que la fédération algérienne de football a formulé un recours à la FIFA à la suite des erreurs d’arbitrage commises par Bakary Gassama. Le dossier sera étudié le 21 avril prochain, reste à savoir si l’arbitre international Gambien sera sanctionné.