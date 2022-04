Arbitrage africain : Benrahma vide son sac et fustige Gassama

Les joueurs algériens ne sont pas prêts à tourner la page de la défaite face au Cameroun à Blida. C’est le cas de Said Benrahma, l’attaquant algérien du club londonien de West-Ham.

Dans une déclaration qui date d’hier soir, en marge de la qualification de son club en demi-finale de la League Europa suite à la victoire contre l’olympique lyonnais sur le score de 3-0, l’international algérien, Said Benrahma, est revenu sur le « drame de Blida ». En effet, Benrahma n’est pas allé avec le dos de la cuillère et a clairement critiqué l’arbitre de la rencontre, Bakary Gassama, « c’était dur pour nous. Tout le monde a été témoin de ce qu’on a subi à Blida. Les erreurs d’arbitrage étaient rédhibitoires pour nous. S’il n’avait pas eu ces erreurs, nous pouvions gagner ce match » dit-il.

L’international algérien ne s’est pas arrêté sur cette déclaration et a décortiqué l’atmosphère qui règne dans les rangs des verts, « si nous avons été éliminés d’une manière normale, nous l’aurions accepté, ce qui fait le plus mal, c’est de préparer son match à fond, de vouloir tout donner pour être en coupe du monde, et de finalement ne pas atteindre son objectif à cause des erreurs d’arbitre » ajoute-t-il.

Benrahma n’a pas caché sa déception et, a monté à travers une déclaration, l’importance que la qualification pour la prochaine coupe du monde avait pour l’ensemble de l’équipe d’Algérie, « cela fait quatre ans que nous travaillons pour atteindre le mondial, nous voulions y être, nous avons été victimes d’erreurs d’arbitrage, malheureusement, on voit s’effondrer tout ce que nous avons construit depuis des années » déclare l’attaquant algérien.

« L’avenir nous appartient »

Pour l’international algérien, Said Benrahma, l’élimination de l’équipe d’Algérie n’est pas encore actée. Optimiste et toutefois mesuré, Benrahma n’a pas fermé la porte à une éventuelle issue favorable pour l’équipe d’Algérie, « nous allons attendre la décision de la FIFA » dit-il.

Après un parcours décevant lors de la CAN 2022 avec les Fennecs, c’est par un concours de circonstances avantageuses, pour lui, que Said Benrahma s’est retrouvé sur la feuille du match retour face au Cameroun à Blida.

Le joueur algérien s’est montré conscient de l’attente autour de lui et a déjà un œil sur ce qui attend l’équipe d’Algérie dans les prochaines échéances, « si la décision de la FIFA n’est pas en notre faveur, nous devons fournir plus de travailler pour être présent dans la prochaine coupe du monde. » finit-il par dire.

Dans la lignée de ses deux coéquipiers en sélection algérienne, Riyad Mahrez et Aissa Mandi, Said Benrahma s’est qualifié avec son équipe pour le dernier carré de la seconde compétition européenne, Europa League. Il affrontera la révélation de la C3 pour cette saison, le surprenant vainqueur du FC Barcelone, le club allemand de l’Eintracht Francfort.