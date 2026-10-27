Arabie saoudite : 69 métiers administratifs désormais interdits aux étrangers

Les expatriés en Arabie saoudite ne pourront plus occuper certains emplois administratifs. La décision est officielle : 69 postes du secteur privé sont dorénavant strictement réservés aux ressortissants saoudiens.

Depuis le 4 octobre 2026, l’Arabie saoudite impose aux entreprises privées de réserver 69 postes de soutien administratif exclusivement aux citoyens saoudiens, conformément à une liste du ministère des Ressources humaines et du Développement social.

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Arabie saoudite : les métiers administratifs du secteur privé 100 % saoudisés

La mesure s’applique depuis le 5 avril 2026 pour 19 métiers spécifiques (dont traducteur, secrétaire, opérateur de saisie ou agent de sécurité). Quant aux 50 postes restants, la période de transition de six mois dont ils bénéficiaient est aujourd’hui écoulée.

La mesure est officielle et déjà en vigueur : les métiers administratifs en Arabie saoudite ne sont plus accessibles aux étrangers, et les autorités ont débuté les inspections en entreprise.

Cela touche particulièrement les achats, l’ingénierie, la comptabilité ou encore la gestion de projet. Des quotas de nationalisation y sont désormais imposés : si certains sont déjà applicables, d’autres entreront en vigueur d’ici 2027. Concrètement, les expatriés en Arabie saoudite n’ont plus accès aux fonctions administratives traditionnelles, telles que l’assistanat, le secrétariat ou le support.

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Ces 7 secteurs d’activité désormais fermés aux étrangers

La plateforme internationale La Place, basée à Londres, et qui met en relation des particuliers ou des professionnels, a énuméré dimanche 25 octobre certains de ces postes qui ne sont plus ouverts aux étrangers en Arabie saoudite.

Cette mesure s’applique à un ensemble de 69 fonctions réparties dans sept domaines d’activité principaux : les ressources humaines, le secrétariat administratif, l’accueil, la communication et l’événementiel, les services de traduction, la chaîne logistique (douanes et stocks), ainsi que la sécurité.

De nombreuses autres fonctions, en particulier dans les domaines techniques et spécialisés, demeurent accessibles aux étrangers. L’ingénierie, l’informatique, la santé ou encore le conseil international continuent ainsi de recruter des profils expatriés.

En résumé, la spécialisation est votre meilleure protection : moins votre compétence est commune, moins vous êtes vulnérable. Misez sur une expertise rare et recherchée, que le marché local ne peut pas encore couvrir.

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