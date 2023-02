Arabie Saoudite : le sublime but de Bendebka face à Ronaldo (vidéo)

Suite au transfert de la star portugaise, Cristiano Ronaldo, pour le club d’Al-Nassr en Arabie-Saoudite, le championnat du pays du Golf est de plus en plus scruté.

Pour le compte de la 15e journée de la Ligue professionnelle saoudienne, le club de la capitale, Al-Nassr, affrontait d’Al-Fateh, club dans lequel l’international algérien, Sofiane Bendebka, évolue.

Ainsi, face au quintuple Ballon d’Or, le milieu de terrain algérien a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison. Alors que les deux clubs étaient coude à coude, Al-Fateh s’est remis à son milieu de terrain algérien pour prendre la tête au tableau d’affichage à la 58e minute de la rencontre.

Another finish from the top drawer 🔝

Al Fateh schemer Bendebka sneaks in around the back and side foots a stupendous volley past Rossi ☄️#RoshnSaudiLeague | @EnFatehclub | @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/Hw2f3ktdjX

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 3, 2023