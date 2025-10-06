Arabie saoudite : la Omra désormais accessible avec tous les types de visas

Le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a annoncé une bonne nouvelle : tous les visiteurs du Royaume, quel que soit leur type de visa, peuvent désormais accomplir les rituels de la Omra pendant leur séjour.

Cette mesure vise à simplifier les démarches pour les pèlerins et à élargir l’accès aux services liés au Hadj et à la Omra, s’alignant ainsi sur les objectifs de la stratégie 2023 saoudienne. Le ministère saoudien a clarifié que cette nouvelle facilité concerne tous les types de visas délivrés par l’Arabie saoudite. Cela inclut notamment les visas de visite personnelle, familiale, touristique, électroniques, de travail et de transit.

Par ailleurs, cette mesure confirme l’engagement de ce pays à faciliter l’arrivée des musulmans du monde entier afin qu’ils puissent accomplir leurs rites dans la plus grande simplicité et sérénité.

L’Arabie saoudite lance la plateforme « Nusuk Omra »

Pour simplifier l’organisation de la Omra, le ministère saoudien a lancé la plateforme numérique « Nusuk Omra ». Les pèlerins peuvent désormais y choisir leur forfait, réserver des services et fixer leurs rendez-vous avec flexibilité, et obtenir leur autorisation de Omra de manière électronique.

Cette plateforme est désormais l’une des principales options pour les pèlerins souhaitant organiser leur Omra depuis l’étranger. Elle offre une alternative aux services des agents qualifiés. De plus, les organisateurs peuvent opter pour des forfaits intégrés, soit choisir des services indépendants. Cela permet de personnaliser entièrement le voyage selon leurs besoins, incluant le visa, l’hébergement, le transport, les visites culturelles et l’assistance.

Toutes ces facilités sont mises en œuvre par le gouvernement saoudien afin de garantir que les pèlerins puissent accomplir les rites dans des conditions sécurisées, en bénéficiant de services optimaux qui enrichissent leur expérience.

Début des inscriptions au tirage au sort de la nouvelle saison du Hadj 2026

La wilaya de Médea a annoncé que les inscriptions au tirage au sort du Hadj 2026 débuteront ce lundi 6 octobre et se clôtureront le jeudi 30 octobre 2025. Rappelons, l’inscription peut se faire :

En ligne sur le site du ministère de l’Intérieur : www.interieur.gov.dz ( avec le numéro d’identification national et le passeport biométrique) ;

Au niveau de la mairie (commune).

Comme chaque année, les conditions sont les suivantes :

Être de nationalité algérienne ;

Avoir au moins 19 ans et moins de 70 ans avant le 23 mai 2026 ;

Ne pas avoir accompli le Hadj lors des sept dernières années, sauf pour le Mahram ;

Le Mahram est obligatoire pour les femmes de moins de 45 ans ;

Les femmes de plus de 45 ans peuvent s’inscrire seules ou avec un Mahram ;

Le double enregistrement annule l’inscription en ligne.

