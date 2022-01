Arabie saoudite : « J’ai tout perdu », le message de détresse de Taïder

C’est un message de détresse que Saphir Taïder vient de lancer depuis l’Arabie saoudite où l’international algérien vit actuellement une situation financière difficile.

Dans une déclaration accordée au média spécialisé Goal.com, Saphir Taïder a fait révélations inattendues sur sa carrière, mais aussi sur sa mésaventure avec le club saoudien Al-Ain FC.

En effet, l’international algérien traverse actuellement une crise financière due à un litige avec Al Ain qui ne l’a payé que deux mois de salaires, et ce, après son transfert en octobre 2020. « Le club ne m’a plus versé de salaire depuis janvier 2021 », a-t-il dit.

« J’ai patienté jusqu’au 21 août. Face à cette position, je me suis dirigé vers la résiliation de mon contrat. J’ai porté plainte auprès de la FIFA et j’ai gagné le procès en novembre dernier. Le club doit me verser 6 millions d’euros, mais jusqu’à aujourd’hui, je n’ai rien empoché », a-t-il raconté.

« J’ai tout perdu : mes rêves, ma passion… » (Taider)

Pendant que son club ignore le jugement de la FIFA ; Taider peine à payer son loyer, mais également les frais de scolarité de ses enfants.

« Je me suis retrouvé sans club. J’ai tout perdu ; ma chance de retrouver l’équipe nationale, mes rêves, ma passion (…) Je dois payer l’école de mes enfants, le loyer et pleins d’autres charges. Comment vais-je payer tout ca sans salaire ? », a lancé Taider.