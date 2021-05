Arabie Saoudite : des Algériens ruinés par la fermeture de frontières

Des ressortissants Algériens bloqués en Arabie Saoudite ont lancé un appel de détresse envers les autorités Algériennes. Plus d’un an après la fermeture des frontières, certains Algériens dans le royaume Saoudien se sont retrouvés dans l’obligation de renouveler leurs titres de séjour avec des sommes faramineuses.

Les Algériens qui se trouvent bloqués en Arabie Saoudite, à l’instar de beaucoup d’Algériens qui sont bloqués dans divers pays à travers le monde, ont réclamé, selon le site arabophone Al Chourouk, l’ouverture des frontières Algériennes sans pour autant avoir à passer par les autorisations d’entrée exceptionnelles pour pouvoir rentrer au pays.

Des Algériens bloqués en Arabie Saoudite

Certains Algériens qui se sont retrouvés bloqués en Arabie saoudite, affirment, selon la même source, que la fermeture des frontières les a ruiné, vu qu’ils se sont retrouvés obligés de renouveler leurs titres de séjour dans ce pays en moyennant des sommes exorbitantes, et cela, après que leurs contrats de travail aient arrivés à leurs termes.

C’est dans un communiqué signé par plusieurs organisations représentant la diaspora algérienne établie dans plusieurs pays à travers le monde, que la diaspora Algérienne établie en Arabie Saoudite s’est montrée extrêmement impactée par la fermeture des frontières Algériennes causée par crise sanitaire que le monde traverse actuellement.

« Nous les signataires de ce communiqué, nous représentons l’écho de la diaspora Algérienne à l’étranger, et nous sommes prêts à présenter des alternatives et des solutions pour ouvrir les frontières tout en préservant le pays de la pandémie et le droit des Algériens bloqués à l’étranger de retourner au pays », peut-on lire dans ce communiqué intitulé « men Haqi nedkhoul Bladi« , « C’est mon droit de rentrer dans mon pays ».