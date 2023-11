Arabie saoudite : alors qu’il priait pour Gaza, un Algérien interpellé à Médine (vidéo)

C’est une étonnante histoire qui surgit sur la toile ces dernières heures. Alors qu’il invoquait Allah dans son douâa pour le salut du peuple palestinien, un Algérien aurait été interpellé à Médine en Arabie Saoudite.

En effet, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, un Algérien a dit, « Tout d’abord, je tiens à vous dire que c’est une fierté pour moi d’être interpellé par la police à cause de mes douâas au peuple palestinien. Il y a quelques jours, j’étais à Médine. Après avoir accompli la omra un peu plus tôt, je me suis rendu dans la mosquée de notre prophète et j’ai prié pour le salut des gens de Gaza. Dès que j’ai fini mes invocations, les policiers m’ont encerclé et m’ont interpellé. », dit-il.

Abasourdi, l’homme s’est laissé conduire par la police. Dans l’un des commissariats, l’algérien a fait face à des accusations « ahurissantes ».

Il ajoute, « Ils m’ont trainé dans plusieurs commissariats. Dans l’un des centres de la police, j’ai entendu qu’ils me qualifient d’accusé. Étonné, je leur ai demandé le motif de mon arrestation. Ils m’ont dit que j’ai commis une gravissime faute en me filmant dans la mosquée du prophète entrain de prier pour les Gazaouis. », indique-t-il, selon ses dires.



Arabie Saoudite : l’homme algérien raconte son arrestation suite à ses douâas pour Gaza

Arrêté à Médine après une vidéo dans laquelle il documentait ses douâas pour la population civile de la bande de Gaza, l’algérien poursuit, « J’ai demandé au policier si les prières pour les gens de Gaza sont considérées comme un péché sur le sol saoudien. Il m’a dit que je cherchais du buzz. Je lui ai répondu que la politique n’est pas mon violon d’Ingres et qu’en tant que musulman, j’estime que prier pour nos frères palestiniens en étant ici, dans la ville du prophète, est davantage expressive. », explique-t-il.

Mettant en garde ses compatriotes algériens, l’homme arrêté à Médine à cause de ses douâas pour Gaza a indiqué qu’il avait été relâché après 6h de détention.