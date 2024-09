Arab Sat 2024 : ce designer algérien a remporté le prix du meilleur styliste du monde arabe

Le styliste algérien Karim Akrouf a été récompensé lors du festival Arab Sat 2024. Il a reçu, une fois de plus, le prix du meilleur styliste du monde arabe. Fruit de plusieurs années de travail acharné, ce trophée vient s’ajouter à une panoplie de titres prestigieux que le styliste algérien a reçu au cours de sa carrière.

L’Arab Satellite Festival se tient tous les ans au Caire, en Égypte. Lors de cet événement prestigieux, de nombreux talents du monde arabe sont mis en avant.

Comme à son habitude, Karim Akrouf a su se distinguer parmi les designers de renom du monde arabe. À travers ses créations uniques, il a mis en avant la splendeur des tenues traditionnelles algériennes.

Karim Akrouf remporte un prestigieux prix au Festival Arab Sat 2024

Le festival Arab Sat célèbre chaque année l’excellence dans plusieurs domaines artistiques comme le cinéma, la musique et la mode. Pour l’édition 2024, le styliste talentueux Karim Akrouf a conquis le jury avec sa touche unique, combinant tradition et modernité.

Karim Akrouf porte également la caquette de l’ambassadeur du patrimoine vestimentaire algérien. D’ailleurs, une grande partie de ses créations sont inspirées de tenues traditionnelles algériennes tel que le karakou.

À travers sa participation aux événements prestigieux de mode, il rend hommage aux éléments culturels phares de l’Algérie. De plus, en apportant sa touche personnelle et des éléments contemporains, il propulse les vêtements traditionnels algériens au rang international.

Karim Akrouf a conquis le jury avec ses créations uniques

Le travail de Karim Akrouf est pensé dans les moindres détails. Il choisit minutieusement les tissus et privilégie la soie ainsi que la broderie au fil d’or. De plus, il intègre dans ses créations des cristaux et des pierres semi-précieuses. Cela a attiré l’attention du jury, qui salue à chaque fois l’utilisation de ces éléments qui apporte davantage d’élégance et sophistication aux pièces.

Lors de l’Arab Satellite Festival, Karim Akrouf a fait face à une forte concurrence avec la participation de créateurs de mode de renom dans le monde arabe. Cependant, il a réussi à décrocher le titre du meilleur styliste.

Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé sa victoire et exprimé sa gratitude à travers un message émouvant adressé à sa maman. Cette dernière a été présente à ses côtés lors de la remise des prix au festival d’Arab Sat.

