Aquaman, Les 3 Mousquetaires et Wonka au cinéma Garden City ces 21 et 22 décémbre

Ce week-end, les projecteurs du cinéma Garden City s’allumeront une fois encore pour une programmation cinématographique éclectique qui ravira tous les amateurs de films. De nouveaux titres sont à l’affiche pour ravir les passionnés du grand écran. Du palpitant « The Hunger Games » jusqu’au nouveau « Wonka », retraçant la jeunesse du célèbre maitre chocolatier de « Charlie et la Chocolaterie », les cinéphiles auront de quoi se faire plaisir ce week-end.

Un week-end fort en émotions au cinéma Garden City

Le jeudi, le rideau se lèvera avec le film magique « Wish » à 17h10, suivi de l’émouvant « The Hunger Games » à 17h40. Les passionnés d’histoire ne voudront pas manquer le très attendu « Napoléon » à 19h15, tandis que les amateurs de mystère seront captivés par « Killers of The Flower Moon » à 20h50. Pour ceux qui recherchent des frissons en fin de soirée, « Saw X » débutera à 22h20.

Le vendredi apportera une dose supplémentaire de divertissement avec un tandem de films à 15h00, avec « The Marvels » et « Les Inseparables ». Les fonds marins prendront vie avec « Aquaman » à 17h00, suivi du retour de « Wish » à 17h20. La soirée promet des moments épiques avec « The Hunger Games » à 19h25 et la nouvelle adaptation de Roald Dahl, « Wonka » à 19h35. Ensuite, plongez dans l’action des « Trois Mousquetaires » à 22h00 avant de frissonner avec « Five Nights at Freddy’s » à 22h30.

Que vous soyez un adepte de l’aventure, de l’histoire, du fantastique ou du suspense, le Garden City offre un éventail de films qui sauront satisfaire toutes les envies cinéphiles. Préparez-vous ainsi à être transporté dans des mondes extraordinaires et à vivre des émotions intenses lors de ce week-end cinématographique exceptionnel. Rendez-vous au Garden City pour une expérience cinéma inoubliable !

