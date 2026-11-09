Plus de 274 millions de dollars pour AQS en 2026 : le fer algérien gagne du terrain à l’international

L’industrie sidérurgique algérienne poursuit son développement à l’export. Depuis la zone industrielle de Bellara, dans la wilaya de Jijel, la société Algerian Qatari Steel (AQS) vient de lancer une nouvelle opération d’expédition de produits sidérurgiques.

Au total, près de 100 000 tonnes prennent la direction de deux marchés étrangers, pour une valeur dépassant les 39 millions de dollars. Cette opération porte à plus de 545 000 tonnes le volume des exportations réalisées par l’entreprise depuis janvier 2026.

Exportations sidérurgiques : AQS cible l’Arabie saoudite et la Lituanie avec près de 100 000 tonnes

L’annonce intervient à l’occasion de la Journée nationale de l’exportation, organisée samedi 7 novembre 2026 à l’initiative du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, en coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

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Pour cette nouvelle opération, AQS a mobilisé un volume total de 99 470 tonnes de produits sidérurgiques, dont la valeur dépasse les 39 millions de dollars.

Les expéditions concernent deux destinations et plusieurs catégories de produits :

L’Arabie saoudite reçoit des boulettes de fer réduit, utilisées dans la production sidérurgique.

La Lituanie accueille des cargaisons de rond à béton et de fil machine.

Cette répartition permet à l’entreprise de commercialiser différentes gammes de sa production sur des marchés internationaux distincts.

AQS dépasse les 545 000 tonnes exportées depuis janvier 2026

Au-delà de cette dernière opération, les chiffres communiqués par l’entreprise donnent une idée de l’évolution de son activité à l’international. Depuis le début de l’année 2026, AQS a exporté plus de 545 000 tonnes de produits sidérurgiques, pour une valeur globale supérieure à 274 millions de dollars.

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Ces résultats témoignent de la progression des capacités de production et d’exportation du complexe de Bellara, implanté dans la commune d’El Milia, à Jijel.

L’entreprise figure désormais parmi les principaux acteurs de la sidérurgie en Algérie. Son activité contribue au développement des exportations hors hydrocarbures. Un segment que les autorités cherchent à renforcer pour diversifier les sources de revenus du pays.

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AQS entend poursuivre cette dynamique en développant ses débouchés commerciaux et en prospectant de nouveaux marchés internationaux. L’entreprise mise ainsi sur la compétitivité de ses produits sidérurgiques pour consolider leur présence à l’étranger.

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