Après Zetchi, l’ex-président de la FAF Zefizef placé en détention provisoire pour ces raisons

L’ancien président de la Fédération algérienne de football Djahid Zefizef a été placé en détention privisoire. Il est poursuivi dans une autre affaire de corruption.

Le juge d’instruction près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a ordonné, ce mardi le 28 avril, le placement en détention provisoire de Djahid Zefizef à la prison de Koléa, a-t-on appris du média « Ennahar ». Le prévenu était sous contrôle judiciaire depuis novembre 2023, avec retrait de son passeport et interdiction de quitter le territoire national.

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Voici chefs d’accusation retenus contre Zefizef

Selon la même source, Djahid Zefizef est poursuivi dans une nouvelle affaire pénale instruite au niveau du tribunal territorialement compétent. L’ouverture de l’enquête fait suite à des soupçons liés à la société « Frigomedit », spécialisée dans le froid industriel, qu’il dirigeait auparavant.

L’affaire implique un total de 60 personnes, toutes soumises à une enquête judiciaire. Présentées devant le procureur de la République, elles ont ensuite été déférées devant le juge d’instruction. Ce dernier a ordonné le placement en détention provisoire de sept mis en cause, tandis que l’enquête se poursuit au niveau de la juridiction saisie.

Ayant occupé plusieurs postes à la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef avait été élu président de la première instance du football algérien en juin 2022 pour succéder au démissionnaire Charaf-Eddine Amara. Mais il n’était pas allé au bout de son mandat puisqu’il a démissionné une année après, en juillet 2023, après avoir échoué à gagner une place au sein du Comité exécutif de la Confédération africaine de football.

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L’ex-président de la FAF dans la tourmente

Outre l’affaire « Frogmedit », à cause de laquelle il a été placé en détention privoisoire, Djahid Zefizef fait également l’objet d’une enquête visant plusieurs ex-responsables à la Fédération algérienne de football. Il est poursuivi aux côtés de Kheireddine Zetchi, actuellement en détention, et Charaf-Eddine Amara, ainsi que de nombreux anciens membres du bureau fédéral.

Il y a quelques jours, le juge d’instruction a finalisé les auditions de plus de quinze personnes impliquées, parmi lesquelles d’anciens dirigeants et cadres administratifs de la FAF. Cette étape marque la fin de l’instruction, après la communication d’une expertise complémentaire aux accusés. Le magistrat s’apprête désormais à signer l’ordonnance de renvoi, préalable à la tenue du procès devant la justice algérienne.

Les poursuites portent sur la conclusion de contrats en violation des procédures légales, visant à accorder des avantages indus à des tiers, entraînant un détournement de fonds publics. Les chefs d’accusation incluent notamment l’abus de fonction, la passation de marchés illégaux et le blanchiment d’argent.

L’enquête a également mis en lumière des irrégularités dans la gestion de plusieurs événements sportifs, dont le CHAN-2023 et la CAN U17, ainsi que des dépenses jugées excessives et des contrats controversés, notamment avec une agence de voyages étrangère, conclus sans mise en concurrence.

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